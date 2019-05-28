Двое фигурантов дела "Нового величия" вскрыли вены в суде

Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков вскрыли вены в зале Люблинского суда Москвы. Об этом адвокат Крюкова Дмитрий Иванов заявил онлайн-изданию "МБХ медиа" в четверг, 17 октября. По словам Иванова, инцидент с его подзащитным произошел после оглашения об отказе в изменении меры пресечения. "Это сто процентов суицидное", - добавил адвокат Крюкова.

Информацию о Костыленкове подтвердил Максим Пашков - адвокат Марии Дубовик, которая также проходит по делу. По словам защитника, молодой человек порезал лезвием руки и шею. Приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь", добавил Пашков.

Дело "Нового величия"

Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

В августе Павликова и Дубовик были переведены из следственного изолятора под домашний арест благодаря активной общественной поддержке. Фигуранты Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно, а Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. В октябре 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому. Его дело вернули в Люблинский суд, а молодого человека освободили под подписку о невыезде.

Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7(499) 210-50-50.

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