 Двое фигурантов дела ″Нового величия″ вскрыли вены в суде | Новости из Германии о России | DW | 17.10.2019

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Россия

Двое фигурантов дела "Нового величия" вскрыли вены в суде

Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова вынесли из зала суда после того как они вскрыли себе вены. К ним вызваны медики, сообщил адвокат еще одной фигурантки дела "Нового величия".

Молоток судьи

Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков вскрыли вены в зале Люблинского суда Москвы. Об этом адвокат Крюкова Дмитрий Иванов заявил онлайн-изданию "МБХ медиа" в четверг, 17 октября. По словам Иванова, инцидент с его подзащитным произошел после оглашения об отказе в изменении меры пресечения. "Это сто процентов суицидное", - добавил адвокат Крюкова.

Информацию о Костыленкове подтвердил Максим Пашков - адвокат Марии Дубовик, которая также проходит по делу. По словам защитника, молодой человек порезал лезвием руки и шею. Приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь", добавил Пашков.

Дело "Нового величия"

Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Контекст

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Никто не верит в автономность суда и следствия в России. Общественный резонанс и крепкое здоровье - единственное, что может помешать уморить задержанного еще до приговора, уверен Иван Преображенский. (17.08.2018)

В августе Павликова и Дубовик были переведены из следственного изолятора под домашний арест благодаря активной общественной поддержке. Фигуранты Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно, а Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. В октябре 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому. Его дело вернули в Люблинский суд, а молодого человека освободили под подписку о невыезде.

Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7(499) 210-50-50.

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    Автор: Елена Барышева


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