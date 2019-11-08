Двое фанатов ЦСКА остаются под стражей в Венгрии

Двое российских болельщиков остаются под стражей в Будапеште после случившихся накануне беспорядков с участием фанатов футбольного клуба ЦСКА (Москва) и венгерского "Ференцвароша". Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщило в своем Twitter посольство России в Венгрии. Остальные задержанные россияне были отпущены.

Болельщики ЦСКА, приехавшие в Будапешт в больших количествах, по сообщению интернет-издания Sport24, объединились с фанатами дружественных иностранных группировок - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".

Столкновения начались на одной из станции метро за два часа до матча. Агрессивные фанаты ЦСКА, поддержанные польскими болельщиками, атаковали венгерских полицейских. Одному из сотрудников правопорядка разбили бутылку об шлем.

Полицейским удалось загнать фанатов российского клуба обратно в вагоны метро, но тут их уже начали нацистскими приветствиями провоцировать болельщики "Ференцвароша". В итоге поезд удалось отправить, но на выходе у стадиона снова возникла потасовка с участием болельщиков обоих клубов. Ее также довольно быстро разогнали полицейские, причем часть российских фанатов была задержана.

Призрачные шансы ЦСКА

Матч завершился нулевой ничьей. ЦСКА после четырех игр в групповом турнире Лиги Европы УЕФА имеет в своем активе одно очко и сохраняет чисто гипотетические шансы на выход в стадию плэй-офф.

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