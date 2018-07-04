 Двое англичан под Солсбери были отравлены ″Новичком″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"

Пара, обнаруженная без сознания в городе Эймсбери, по данным полиции была отравлена тем же веществом, что и Скрипали.

Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

Причиной отравления двух человек, обнаруженных без сознания в британском городе недалеко от Солсбери, стало нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом в среду, 4 июля, сообщил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу. По его словам, результаты исследования пришли из лабаратории министерства обороны Портон-Даун.

Контекст

Немецкая разведка еще в 1990-х годах получила пробы яда "Новичок". Что это меняет в деле об отравлении Скрипалей? DW поговорила с британским экспертом по химоружию Ричардом Гатри. (17.05.2018)

Подозреваемые тесно связаны с Россией, полагает британская полиция. Они покинули Великобританию в течение суток после покушения на Скрипалей. (03.07.2018)

Басу отметил, что у следствия нет данных, указывающих на преднамеренный характер преступления. В подразделении по борьбе с терроризмом также сообщили, что не знают, как "Новичок" мог воздействовать на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что пострадавшие посещали места, которые подверглись дезактивации после отравления Скрипалей. 

Главный врач Великобритании Салли Дэвис сообщила, что риск возможного отравления для местных жителей остается низким. 

30 июня в городке Эймсбери, расположенного в 11 км от Солсбери, без сознания были обнаружены мужчина и женщина в возрасте около 45 лет. Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур. Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, оцеплен в качестве мер предосторожности.

Смотрите также: 

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:02
Now live
13:02 мин

Дело Скрипаля: Лондон раскрыл тайну производства яда "Новичок"? – DW Новости

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

http://news.met.police.uk/news/statement-from-acso-neil-basu-re-amesbury-incident-313215

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля: Лондон раскрыл тайну производства яда "Новичок"? – DW Новости  

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

Дело Скрипаля: что на самом деле выяснили эксперты ОЗХО – DW Новости  

Также по теме

Großbritannien Friedhof in Salisbury | Untersuchung Grab von Ludmilla Skripal

Левые политки в ФРГ увидели "дело Скрипаля" в новом свете 18.05.2018

Новость о том, что образец газа "Новичок" еще в 90-е годы заполучила германская разведка, по мнению некоторых немецких политиков, ставит под сомнение версию об ответственности России за отравление Скрипалей.

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"? (04.04.2018) 04.04.2018

По словам британских химиков из "Портон-Даун", для изготовления "Новичка" нужны чрезвычайно технологичные методы. Они могут быть доступны только на государственном уровне. Но страну-производителя вещества в лаборатории не указывают.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Скотленд-Ярд назвал вероятное место отравления Скрипалей 28.03.2018

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери дома Сергея Скрипаля.

Самые читаемые

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

После драки с афганцами беженцы из Чечни пожаловались президенту ФРГ  

Британская полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно