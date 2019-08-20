 Движение ″5 звезд″ и Демпартия отложили переговоры о коалиции в Италии | Новости политики из Германии | DW | 27.08.2019

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Политика

Движение "5 звезд" и Демпартия отложили переговоры о коалиции в Италии

Обсуждение создания коалиции Движения "5 звезд" с Демократической партией приостановлено. "5 звезд" выдвинуло демократам ультиматум.

Giuseppe Conte (Reuters/C. de Luca)

Джузеппе Конте

Итальянская политическая партия Движение "5 звезд" отложила переговоры с Демократической партией о создании нового правительства. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 27 августа. 

Контекст

Политический кризис в Италии приведет к смене партнеров в правительственной коалиции или к новым выборам.

Сделка, предложенная Маттео Сальвини Движению "5 звезд", не сработала. Премьер Конте выступит перед депутатами 20 августа.

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В течении 4 часов Движение "5 звезд" и Демократическая партия вели переговоры, однако "не сумели достичь" компромисса. Главной темой была кандидатура премьер-министра в новой коалиции.

Движение "5 звезд" выдвинуло демократам ультиматум: перед следующими переговорами  Демократическая партия должна поддержать кандидатуру Джузеппе Конте на должность главы правительства, иначе "встреча не состоится".

Политический кризис в Италии

Лидер правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с партией Движение "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке. 

Президент Италии Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и, тем самым, предотвратить новые выборы.

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