Движение в защиту климата: подростки против политиков

"Пока я еще ни разу не почувствовал, что политики действуют в моих интересах", - сетует студент-биолог Макс Фелла (Max Vella). На последних выборах в бундестаг Макс испортил избирательный бюллетень - вместо того, чтобы поставить галочку напротив названия одной из партий, он написал: "Ни у кого из них нет какого-нибудь плана и каких-либо мыслей для меня".

Экологические протесты по пятницам

Последние несколько месяцев Макс проводит каждую пятницу в парке Инвалидов в Берлине и скандирует вместе с другими протестующими: "Мы здесь, и мы кричим, потому что вы крадете наше будущее". Следуя примеру шведской активистки, 16-летней Греты Тунберг, тысячи молодых людей в Германии вместо занятий в школе или университете выходят по пятницам на акции протеста, чтобы напомнить политикам об их ответственности в борьбе с изменением климата.

Клара Майер и Макс Фелла

"Политики привыкли делать вид, что проблем с изменением климата не существует, и меня это просто бесит", - делится Клара Майер (Clara Mayer). В этом году она заканчивает школу и впервые будет голосовать на выборах в Европарламент, которые пройдут в конце мая.

Объектом критики участников молодежных акций протеста стали все без исключения политические партии, которые, по мнению демонстрантов, в последние годы не уделяли должного внимание борьбе с глобальным потеплением. "Мы не принадлежим ни к одной политической партии, и это очень важно. Часть наших требований более радикальна, чем политические требования "зеленых", - поясняет Клара Майер.

Активисты Fridays for Future бросают вызов политикам

И девушка отнюдь не одинока в своем мнении. По данным берлинского Института исследования протестных движений (ipb), свыше 40 процентов юных участников Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") не симпатизируют ни одной из политических партий. При этом молодые люди не только обращаются со своими требованиями к политикам, но стараются и сами вести более экологичный образ жизни - употреблять в пищу меньше мяса, производить меньше отходов и покупать товары, не наносящие вреда окружающей среде.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг

Профессор берлинской Школы управления Hertie (Hertie School of Governance) Клаус Хуррельман (Klaus Hurrelmann) отмечает, что движение Fridays for Future бросает вызов действующим политикам. "Молодые люди хотят больше цифровых технологий, большей скорости и больших возможностей напрямую влиять на принятие решений", - поясняет эксперт.

Между тем проблема традиционных немецких политических партий заключается в том, что средний возраст их членов на данный момент составляет почти 60 лет: разумеется, их понимание того, какой должна быть политика, сильно отличается от позиций молодежи. Поэтому если партии всерьез не займутся проблемой изменения климата, они рискуют навлечь на себя гнев целого поколения.

Акции протеста вместо уроков

Демонстрации в парке Инвалидов не обходятся без так называемого свободного микрофона, когда каждый может выступить перед публикой с краткой речью. "Моя фамилия тоже Линднер, но я из хороших Линднеров", - говорит молодая активистка. В толпе раздается смех. Слова председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) стали среди молодежи поводом для насмешек.

Кристиан Линднер

В начале марта лидер немецких либералов обратился в Twitter к участникам движения, заявив, что им все же следует доверить решение проблемы защиты климата профессионалам. В последние время в адрес молодежного движения звучит все больше критики - в особенности от немецких консерваторов, СвДП и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Политики напоминают подросткам о том, что они должны посещать школу, и предлагают перенести демонстрации на выходные дни.

Тем не менее утверждать, что требования молодых людей попросту игнорируются, все же нельзя. Участники движения посетили комитет бундестага по охране окружающей среды, а также провели ряд встреч с представителями ведущих немецких партий. По словам политиков, общение прошло в весьма конструктивном ключе. К тому же появляться на публике вместе с участниками Fridays for Future сейчас модно.

Демонстрация участников движения Fridays for Future в Берлине

Впрочем, активистку Клару Майер похвалы со стороны политиков только раздражают - по крайней мере, если они неискренны. "Нам не нужны ваши "вау!" в Twitter, нам нужны конкретные действия", - подчеркивает Майер.

Одно из требований - переход к альтернативной энергетике за 10 лет

Но какими же должны быть эти действия? Активисты долгое время настаивали на четком разделении обязанностей: они выходят на улицы и привлекают внимание общественности, а политики занимаются разработкой конкретных решений. Однако недавно участники движения опубликовали список своих требований.

Требования юных активистов представляются политикам слишком радикальными

Главное из них - ограничение глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, как это и предусмотрено Парижским соглашением по климату. Кроме того, активисты выступают за отказ ФРГ от использования угля к 2030 году, полный переход на возобновляемые источники энергии к 2035 году и введение налога на выбросы углекислого газа.

Многие немецкие политики считают такие цели чересчур радикальными: они предупреждают, что достижение этих целей предполагает слишком сильные изменения поведения и образа жизни жителей страны. Карстен Трегер (Carsten Träger), эксперт по вопросам защиты окружающей среды парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ), в целом относится к требованиям школьником с пониманием.

"Тем не менее, я выступаю за принятие решений скучным демократическим путем. Я также выступаю за то, чтобы мы действовали быстрее и были более требовательными, однако не за то, что все должно быть подчинено защите климата", - поясняет политик.

В свою очередь для активистки Клары Майер "скучный демократический путь" - слишком медленный вариант. Аргумент политиков о том, что нужно уделять внимание, в том числе, и сохранению рабочих мест, она считает лицемерием. "Если планета погибнет, то и рабочих мест больше не будет", - указывает девушка.

Следующий шаг - вступление в партию "зеленых"?

С одной стороны - настоятельные требования активистов, с другой - громоздкий механизм парламентской демократии. Профессор Клаус Хуррельман усматривает в Fridays for Future явный потенциал. Молодые люди могут дать традиционному неспешному политическому процессу импульс, отмечает он.

Тот факт, что каждую неделю на улицы выходит так много молодежи, придает Максу Феллу смелости. Он даже собирается вступить в партию "зеленых": "Теперь надо идти в политику, тогда появится реальная возможность что-либо изменить". Похоже, активисты Fridays for Future понимают, что одними демонстрациями им все же не обойтись.

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