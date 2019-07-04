Два немецких журналиста получили письма с белым порошком

Двое журналистов немецкой медиакомпании WDR, освещавшие действия правых экстремистов в Дортмунде, получили письма с белым порошком. Как сообщила в четверг, 4 июля, представительница дортмундской полиции, в этой связи начала расследование специальная комиссия, занимающаяся правыми экстремистами.

Одно из писем с неизвестным порошком пришло на адрес студии WDR с указанием имени репортера, который интенсивно занимается правоэкстремистской темой и в прошлом уже получал в этой связи угрозы. Второе подобное письмо получил внештатный журналист WDR, занимающийся похожей тематикой. Специалисты из пожарной охраны забрали конверт, чтобы изучить его содержимое.

После проверки выяснилось, что белым порошком оказался разрыхлитель теста.

"Пресечь попытки запугивания журналистов"

На обратной стороне обоих писем в качестве отправителя было указано некое антифашистское расследовательское объединение. В полиции обещали принять все возможные меры, чтобы найти злоумышленников и "пресечь попытки запугивания журналистов".

Эти случаи вновь показывают, что журналисты, которые занимаются связанными с правыми экстремистами расследованиями, подвергаются особенно большой опасности, заявил представитель Союза журналистов Германии (DJV) Хендрик Цёрнер (Hendrik Zörner). Он призвал правоохранительные органы уделить особое внимание этой тенденции.

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