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Даниил Гранин

January 13, 2014. - Russia, Saint Petersburg. - Gala evening in honor of 95th anniversary of Russian writer Daniil Granin held in the Grand Hall of the D.D.Shostakovich St.Petersburg Academic Philharmonia. In picture: Russian writer Daniil Granin. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в память о Данииле Гранине 09.02.2019

В 2019 году в России отметят столетие со дня рождения писателя. Мемориальную доску установили на доме, где Гранин написал "Блокадную книгу" и другие произведения о войне.

Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости (31.01.2019) 31.01.2019

В германском бундестаге почтили память жертв национал-социализма. В парламенте выступил переживший Холокост израильский историк Саул Фридлендер. Глава бундестага Шойбле призвал немцев не забывать о преступлениях нацизма.

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма (31.01.2019) 31.01.2019

В германском бундестаге 31 января почтили память жертв национал-социализма. Тот, кто пытается отказаться от памяти о тех страшных страницах истории, покушается на основы государства, уверены немецкие политики. Выступавшие говорили и о проблемах сегодняшних - ксенофобии, соблазнах авторитаризма, растущем национализме.
Daniil Granin, Pressegespräch im Adlon

Почему власти Петербурга не выполняют завет Даниила Гранина? 05.09.2017

Известный писатель мечтал об установке памятного знака на месте расстрела первых жертв "красного террора". Петербургские власти оставили эту инициативу без внимания.

Для чего критики G20 приехали на саммит в Гамбурге - DW Новости (05.07.2017) 05.07.2017

Лидеры G20 еще только готовятся приехать на саммит в Гамбург. А вот альтернативный саммит под названием "За глобальную солидарность" там уже стартовал.
March 29, 2017. - Russia, Saint Petersburg. - Writer Daniil Granin received an award in culture and art from the Russian Defense Ministry. In picture: Soviet, Russian writer Daniil Granin. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Скончался писатель Даниил Гранин 04.07.2017

Одной из главных тем его произведений были ужасы войны.

DW Новости за 100 секунд (30.06.2016) 30.06.2016

Шотландия хочет остаться в Евросоюзе. Вокалист рок-группы Rammstein Тиль Линдеман заявил, что стал жертвой путинской пропаганды. Новым членом жюри премии "Оскар" может стать продюсер "Левиафана" Александр Роднянский.
29.06.2016+++ russischer Schriftsteller Daniil Granin © DW/W. Izotov

Даниилу Гранину вручена премия имени доктора Гааза 29.06.2016

Германо-российский форум отмечает вклад писателя в укрепление взаимопонимания между народами двух стран. Представители гражданского общества подчеркивают бескомпромиссность Гранина.
Der 95-jährige russischen Autor Daniil Granin spricht am 27.01.2014 im Reichstagsgebäude in Berlin während einer Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Даниил Гранин в бундестаге: беспощадная правда о блокаде Ленинграда 20.03.2016

В Берлине прошла церемония награждения Даниила Гранина премией имени Гааза за вклад в развитие отношений между Германией и Россией. В 2014 году писатель выступал здесь в бундестаге.

DW Новости за 100 секунд (18.03.2016) 18.03.2016

Cтраны ЕС на саммите в Брюсселе выработали общую позицию относительно турецкого предложения по урегулированию миграционного кризиса. Даниил Гранин награжден премией имени Фридриха Йозефа Гааза. Поставки сыров и мяса из Европы в Россию могут возобновиться.
Der 95-jährige russischen Autor Daniil Granin spricht am 27.01.2014 im Reichstagsgebäude in Berlin während einer Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Даниилу Гранину вручена премия имени Гааза 18.03.2016

Премия имени Фридриха Йозефа Гааза присуждается за развитие германо-российских отношений. Церемония награждения состоялась в Берлине, сам Гранин не смог присутствовать на мероприятии.
Daniil Granin, Pressegespräch im Adlon

Даниилу Гранину будет вручена премия имени Гааза 07.03.2016

Церемония вручения премии имени Фридриха Йозефа Гааза состоится 17 марта в Берлине. Сам Даниил Гранин по состоянию здоровья не сможет присутствовать на мероприятии, его речь будет зачитана.
Daniil Granin, Pressegespräch im Adlon

Даниил Гранин сожалеет о конфронтации России с Западом 02.05.2015

Даниил Гранин сожалеет о конфронтации между Россией и Западом. Память о войне должна объединять, подчеркнул писатель в интервью агентству dpa.

Выступление Даниила Гранина в бундестаге - полная видеозапись (27.01.2014) 28.01.2014

Час памяти жертв нацизма в парламенте ФРГ в этом году прошел под знаком 70-летия снятия блокады Ленинграда. Перед депутатами выступил известный российский писатель Даниил Гранин. DW предлагает полную видеозапись его выступления (00:44:43)
Daniil Granin, russischer Schriftsteller, Gedenkstunde im Bundestag

Даниил Гранин: "У каждого народа есть свой список вины" 28.01.2014

Известный писатель считает правильной идею отмечать в Госдуме день памяти жертв сталинских репрессий и использовать в России немецкий опыт преодоления прошлого.

Даниил Гранин выступил в бундестаге (27.01.2014) 28.01.2014

Ежегодный час памяти жертв нацизма в парламенте ФРГ в этот раз прошел под знаком 70-летия снятия блокады Ленинграда. Перед депутатами выступил известный российский писатель Даниил Гранин.
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