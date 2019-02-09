Даниил Гранин

Для чего критики G20 приехали на саммит в Гамбурге - DW Новости (05.07.2017)

Лидеры G20 еще только готовятся приехать на саммит в Гамбург. А вот альтернативный саммит под названием "За глобальную солидарность" там уже стартовал.