В германском бундестаге почтили память жертв национал-социализма. В парламенте выступил переживший Холокост израильский историк Саул Фридлендер. Глава бундестага Шойбле призвал немцев не забывать о преступлениях нацизма.
В германском бундестаге 31 января почтили память жертв национал-социализма. Тот, кто пытается отказаться от памяти о тех страшных страницах истории, покушается на основы государства, уверены немецкие политики. Выступавшие говорили и о проблемах сегодняшних - ксенофобии, соблазнах авторитаризма, растущем национализме.
Cтраны ЕС на саммите в Брюсселе выработали общую позицию относительно турецкого предложения по урегулированию миграционного кризиса. Даниил Гранин награжден премией имени Фридриха Йозефа Гааза. Поставки сыров и мяса из Европы в Россию могут возобновиться.
Час памяти жертв нацизма в парламенте ФРГ в этом году прошел под знаком 70-летия снятия блокады Ленинграда. Перед депутатами выступил известный российский писатель Даниил Гранин. DW предлагает полную видеозапись его выступления (00:44:43)