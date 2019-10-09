 Дамаск отказывается от переговоров с курдами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2019

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Мир

Дамаск отказывается от переговоров с курдами

Правительство Сирии считает силы самообороны сирийских курдов (YPG) "предателями" и "заложниками иностранных сил".

Военная операция Турции на севере Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии

Официальный Дамаск отказывается вести диалог с представителями сил самообороны сирийских курдов (YPG). Как заявил в четверг, 10 октября, замглавы МИД Сирии Фейсал Макдад, правительство страны "не согласится ни на какие переговоры с теми, кто стали заложниками иностранных сил". "На сирийской территории не будет места для агентов Вашингтона", - указал дипломат. По словам Макдада, члены группировки YPG предали свою страну и хотят от нее отделиться. Тем самым они дали Турции повод начать военную операцию в Сирии, указал он.

Объединение "Демократические силы Сирии" (SDF), костяком которого являются военнизированные формирования курдов из YPG, внесло значительный вклад в борьбу с джихадистами из "Исламского государства" (ИГ). В этом сирийских курдов поддерживала возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция.

В ходе продолжающейся уже восемь лет войны в Сирии курды никогда не выступали против справительственных войск, отмечает информагентство Reuters.Поначалу правительство Асада даже помогало YPG получить контроль над находившимися под контролем оппозиции городами, где проживает преимущественно курдское население. Однако впоследствии Дамаск пригрозил силовыми мерами, в случае если курды попытаются создать свою автономию на территории Сирии.

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 Военная операция Турции в Сирии

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции "Родник мира" в Сирии. Целью турецкого наступления, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является борьба против курдских боевиков и террористов "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Анкара намерена создать там так называемую зону безопасности, очищенную от боевиков, и расселить в этих районах до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. США, которые участвуют в антитеррористической операции сил международной коалиции против ИГ, отказались поддерживать турецкую армию на севере Сирии и содействовать ей. Однако не стали они поддерживать и курдов, до недавнего времени бывших их союзниками по борьбе с ИГ.

Тем временем десятки республиканцев в Конгрессе США заявили в четверг о намерении подготовить проект закона о введении санкций против Турции из-за ее военной операции в Сирии. "Президент Турции Эрдоган  его режим должны столкнуться с серьезными последствиями своих жестоких нападений на наших курдских союзников на севере Сирии", - заявила член Палаты представителей Конгресса от республиканской партии Лиз Чейни.

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    Автор: Илья Коваль


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