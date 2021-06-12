Даля Грибаускайте

Сказ о Путине и Ким Чен Ыне. Новое налоговое дно. Кремль игнорит Зеленского – "Заповедник", выпуск 73, 28.04.19

Русская народная былина о том, как Путин с Ким Чен Ыном обо всем договорился. Захарова, Володин, Медведев, Сечин, Золотов на дне морском поют Путину песню о народе и налогах. Будни общаги мировых лидеров: Трамп, Грибаускайте, Меркель и Лукашенко поздравляют Зеленского с победой, в то время как Путин с Песковым не собираются приветствовать нового соседа. Смотрите в 73 выпуске "Заповедника"!