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Даля Грибаускайте

Veranstaltung zum Gedenken an 80. Jahrestag der Massendeportation von Litauern durch sowjetischen Behörden. Neu aufgebaute Waggon, in solchen wurden Leute nach Sibirien deportiert Foto: Konstantin Eggert/DW am 12.6.2021

В Литве почтили память жертв сталинских депортаций 12.06.2021

В Литве отмечают 80-летие первой массовой сталинской депортации в Сибирь. В мероприятии, организованном "Братством сосланных к морю Лаптевых", приняли участие два бывших главы государства.

Ковчег Зеленского. 12 миллиардов полковника. Европе скучно без России – "Заповедник", Выпуск 77, 26.05.19 26.05.2019

Президент Зеленский на инаугурации грузит Порошенко, Тимошенко, Луценко, Савченко и других в ковчег и перерубает ему канат. Хит о миллиардах рублей у российских полковников. Из жизни дружной семьи ПАСЕ: мама Меркель, папа Трамп, дети Дуда, Грибаускайте, Макрон, Эрдоган, Зеленский за обедом обсуждают, вернуть ли наказанного Путина за стол. Цена - 60 млн евро. Смотрите в 77-м выпуске "Заповедника"!

Сказ о Путине и Ким Чен Ыне. Новое налоговое дно. Кремль игнорит Зеленского – "Заповедник", выпуск 73, 28.04.19 28.04.2019

Русская народная былина о том, как Путин с Ким Чен Ыном обо всем договорился. Захарова, Володин, Медведев, Сечин, Золотов на дне морском поют Путину песню о народе и налогах. Будни общаги мировых лидеров: Трамп, Грибаускайте, Меркель и Лукашенко поздравляют Зеленского с победой, в то время как Путин с Песковым не собираются приветствовать нового соседа. Смотрите в 73 выпуске "Заповедника"!

Proteste von Umweltschützern in Litauen gegen den Bau von AKW in Weißrußland W.Janczys, DW-Korrespondent in Vilnius (c) DW/W.Janczys 2016

Премьер Литвы намерен предложить Минску "план-хулиган" по БелАЭС 28.02.2019

Глава литовского правительства не раскрыл подробностей своего плана по БелАЭС, с которым он обратится к властям Беларуси. Президент Литвы Грибаускайте высказалась за закрытие АЭС в Островце.
HANDOUT - Ein Eurofighter steht in Ämari (Estland) in einem Hangar (undatierte Aufnahme). Foto: Foto: Luftwaffe/VAPB 2015 PAO (zu dpa ««Friedensauftrag»: Deutsche Kampfjets an der Nato-Ostgrenze» vom 28.12.2015 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über deutsche Kampfjets an der Nato-Ostgrenze und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: «Foto: Luftwaffe/VAPB 2015 PAO») +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Истребители ФРГ 30 раз за полгода сопровождали самолеты РФ над Балтикой 05.02.2019

В ходе визита в Эстонию глава Минобороны Германии встретилась с солдатами бундесвера, участвующими в миссии НАТО.
05.06.2017 GERMANY, SASSNITZ - JUNE 05: Large pipes for the Baltic Sea pipeline Nord Stream 2 on a storage area in the ferry port of Sassnitz/Neu Mukran - Terminal Truck stacks the pipes. The pipes are sheathed with a concrete iron ore mixture. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Литва и Украина предостерегают от "Северного потока-2" 25.01.2019

Выступая в Давосе, президент Литвы и глава МИД Украины выразили разочарование тем, что Берлин поддерживает строительство нового газопровода.

Путин сказал - в рай. Как поделить беженцев? Песня о ракетах Трампа – "Заповедник", выпуск 47 28.10.2018

Лавров, Медведев, Песков и Золотов теперь строят пирамиду Путина, пытаясь выполнить этот указ. Макрон, Меркель, Путин и Эрдоган на саммите обсуждают проблему беженцев, тщательно подбирая слова. Трамп, Путин, Меркель, Мэй и Грибаускайте поют песню, посвященную прекращению действия договора о ракетах средней и малой дальности. Смотрите в 47 выпуске "Заповедника"!
Lithuanian President Dalya Grybauskaite welcomes Pope Francis in Vilnius, Lithuania, September 22, 2018. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии 22.09.2018

В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.

Сирийская кухня на саммите ЕС - "Заповедник" 03.07.2018

Меркель, Макрон, Мэй, Дудь и Грибаускайте собрались в лучшем брюссельском ресторане, чтобы обсудить распределение беженцев в Европе. Но ужин не задался: одним кусок в горло не лезет, другие платить отказываются
19.02. 2016 ++++ Lithuania's President Dalia Grybauskaite arrives at the EU council headquarters for the second day of a European Union leaders summit addressing the talks about the so-called Brexit and the migrants crisis in Brussels, Belgium, February 19, 2016. REUTERS/Eric Vidal Copyright: Reuters/E. Vidal

Президент Литвы предостерегла Запад от наивности в отношении России 20.06.2018

Даля Грибаускайте считает, что никто не нападет на Литву, если жители страны покажут, что могут и хотят защитить себя. Однако со стороны Москвы существует не только военная угроза.

Фредди Кремлюгер возвращается - "Заповедник", выпуск 30, сюжет 2 05.06.2018

"Фредди есть! Знаете, что он делает с маленькими детьми?!" - рассказывает маленький Саакашвили маленьким Порошенко, Дуде и Грибаускайте в спальной комнате. Кого из них возьмет к себе в постель папа Трамп?

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник" 30.04.2018

"Это не газопровод, а политическая взятка!" - Порошенко, Дуда и Грибаускайте протестуют против "Северного потока-2". Трамп готов поддержать пикетчиков словом и газом. Но вот что задумала Меркель? Она хочет поговорить с Путиным с глазу на глаз…

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (M) und Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite (l) unterhalten sich am 20.06.2017 auf dem Nato-Manöver «Iron Wolf 2017» in der Nähe des Dorfes Stasenai (Litauen) mit einem US Soldaten. Die Übung wird in verschiedenen Regionen Litauens stattfinden und es werden circa 5.000 Soldaten aus Litauen sowie aus neun verbündeten Nato-Ländern daran beteiligt sein. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент Литвы отметила помощь НАТО 05.02.2018

Даля Грибаускайте поблагодарила НАТО за размещение в Литве батальона из Германии. Отряды НАТО направлены в страны Балтии и Польшу в свете ухудшения отношений с РФ.
Titel: Blick auf die Skyline von Vilnius Schlagworte: Vilnius, Litauen, Stadt, Hochhäuser, Bauruine Wer hat das Bild gemacht?: Monika Griebeler Wann wurde das Bild gemacht?: 4.03.2013 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Vilnius Bildbeschreibung: Blick auf die Skyline von Vilnius mit ihren Neubauten - die teils nur halb fertig sind In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Der Fotograf / die Fotografin ist (freie) Mitarbeiter(in) der DW, so dass alle Rechte bereits geklärt sind.

В Литве вступил в силу "закон Магнитского" 15.01.2018

В "законе Магнитского", принятом в Литве, фигурируют фамилии Кадырова и Бастрыкина. Литва стала четвертым государством, принявшим подобный закон.
Lithuania's President Dalia Grybauskaite smiles in a office as she waits for the results of Lithuania's presidential election first round in Vilnius, Lithuania, Sunday, May 11, 2014. Dalia Grybauskaite is widely expected to be re-elected for a second term. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Президент Литвы подписала "закон Магнитского" 27.11.2017

Даля Грибаускайте подписала аналог "закона Магнитского". Согласно ему, с 2018 г. в Литву запрещен въезд десяткам иностранцев, связанных с отмыванием денег, нарушением прав человека и коррупцией.
Dalia Grybauskaitė, Litauens Präsidentin bei den Abfahrten nach dem EU Gipfel vom 21.03.2014; Copyright: DW/V. Over

Делегация РФ бойкотировала речь президента Литвы на Генассамблее ООН 20.09.2017

Президент Литвы Даля Грибайскайте подвергла резкой критике Россию в своей речи на Генассамблее ООН. Российская делегация еще до начала ее выступления покинула зал заседаний.
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