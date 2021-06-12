Даля Грибаускайте

Президент Зеленский на инаугурации грузит Порошенко, Тимошенко, Луценко, Савченко и других в ковчег и перерубает ему канат. Хит о миллиардах рублей у российских полковников. Из жизни дружной семьи ПАСЕ: мама Меркель, папа Трамп, дети Дуда, Грибаускайте, Макрон, Эрдоган, Зеленский за обедом обсуждают, вернуть ли наказанного Путина за стол. Цена - 60 млн евро. Смотрите в 77-м выпуске "Заповедника"!
Русская народная былина о том, как Путин с Ким Чен Ыном обо всем договорился. Захарова, Володин, Медведев, Сечин, Золотов на дне морском поют Путину песню о народе и налогах. Будни общаги мировых лидеров: Трамп, Грибаускайте, Меркель и Лукашенко поздравляют Зеленского с победой, в то время как Путин с Песковым не собираются приветствовать нового соседа. Смотрите в 73 выпуске "Заповедника"!
Лавров, Медведев, Песков и Золотов теперь строят пирамиду Путина, пытаясь выполнить этот указ. Макрон, Меркель, Путин и Эрдоган на саммите обсуждают проблему беженцев, тщательно подбирая слова. Трамп, Путин, Меркель, Мэй и Грибаускайте поют песню, посвященную прекращению действия договора о ракетах средней и малой дальности. Смотрите в 47 выпуске "Заповедника"!
"Это не газопровод, а политическая взятка!" - Порошенко, Дуда и Грибаускайте протестуют против "Северного потока-2". Трамп готов поддержать пикетчиков словом и газом. Но вот что задумала Меркель? Она хочет поговорить с Путиным с глазу на глаз…