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Гурлитт

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гурлитт".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Gemälde Zwei Reiter am Strand von Max Liebermann.Öl auf Leinwand, 1901. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Liebermann_-_Zwei_Reiter_am_Strand.jpg Zwei Reiter am Strand (2009 bei Sotheby's in Privatbesitz verkauft)

Две картины из "мюнхенской коллекции" вернут наследникам 12.05.2015

Для урегулирования вопроса о возвращении картин, признанных нацистскими "трофеями", требовалось еще и согласие потенциальных наследников скандальной коллекции.
Expert art historian Meike Hoffmann (R) from the Berlin Free University addresses a news conference in Augsburg some 60km (38 miles) west of Munich November 5, 2013. A Jewish group accused Germany on Monday of moral complicity in concealment of stolen paintings after it emerged authorities failed for two years to report discovery of a trove of modern art seized by the Nazis, including works by Picasso and Matisse. Customs officials' chance discovery of 1,500 artworks in a Munich flat owned by Cornelius Gurlitt, the reclusive elderly son of a war-time art dealer, was revealed in a report by news magazine Focus over the weekend. The art works missing for more than 70 years could be worth well over one billion euros. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: ENTERTAINMENT CRIME LAW POLITICS SOCIETY)

Эксперты выясняют права музеев на "дегенеративное искусство" 06.05.2015

Многие произведения искусства из скандальной коллекции Гурлитта были в свое время изъяты национал-социалистами из музеев.
Matthias Frehner, Direktor des Kunstmuseums Bern, steht am 08.05.2014 in der Ausstellung des Museums. Das Museum würde sich bei der Gurlitt-Sammlung in jedem Fall an die Bestimmungen der Washingtoner Erklärung zur Rückgabe von NS-Raubkunst halten. Foto: Thomas Burmeister/dpa (zu dpa Gurlitt-Bilder: Kunstmuseum Bern will Rückgabeansprüche genau prüfen vom 08.05.2014)

Коллекцию Гурлитта покажут целиком 10.04.2015

"Мюнхенскую коллекцию" увидит общественность. Уже после сенсационной ретроспективы, которая пока еще неизвестно когда состоится, музей в Берне интегрирует ее в свое собрание.
Titel: Bilder / Gurlitts Sammlung Beschreibung: Snapshot aus Camarote.21 Copyright: DW

Суд подтвердил завещание Гурлитта 27.03.2015

Приговор касается более 1500 произведений искусства, часть которых подпадает под категорию "нацистских трофеев".
Titel: Bilder / Gurlitts Sammlung Beschreibung: Snapshot aus Camarote.21 Copyright: DW

Бернский музей жалуется на волокиту с рассмотрением "дела Гурлитта" 17.02.2015

Кому достанется "мюнхенская коллекция" - музею, которому она завещана покойным Гурлиттом, или кузине коллекционера? Суд идет уже несколько месяцев, но решение пока не принято.
ARCHIV - Der nationalsozialistische Führer Adolf Hitler (r) und der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels (M), besuchen 1937 die Ausstellung Entartete Kunst im Münchner Haus der Kunst. In München wurden etwa 1500 Gemälde beschlagnahmt, die von jüdischen Sammlern geraubt oder als entartete Kunst konfisziert wurden. Foto: Ullstein (Zu dpa Sensationsfund: 1500 von Nazis geraubte Gemälde entdeckt vom 03.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия активизирует поиск награбленного нацистами искусства 30.12.2014

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на программы по установлению происхождения музейных артефактов и реституции, в 2015 году увеличится втрое.
Foto aus dem DW Video Beitrag - Gurlitts Erbe - Kultur.21 vom 10.05.2014 - Autorin: Andrea Kasiske

Одиссея "мюнхенской коллекции" еще не завершена 12.11.2014

Художественный музей Берна пока не решил, примет ли он шедевры, завещанные ему Корнелиусом Гурлиттом. В случае отказа коллекция перейдет в собственность родственников собирателя.
Gemälde Zwei Reiter am Strand von Max Liebermann.Öl auf Leinwand, 1901. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Liebermann_-_Zwei_Reiter_am_Strand.jpg Zwei Reiter am Strand (2009 bei Sotheby's in Privatbesitz verkauft)

"Два всадника на пляже" признаны объектом реституции 19.08.2014

Дальнейшая судьба картины из скандальной "мюнхенской коллекции", однако, остается неизвестной, потому что до сих пор открытым остается вопрос наследства.
ARCHIV - Das Namensschild von Cornelius Gurlitt ist am 05.11.2013 an der Tür zum Haus von Gurlitt in Salzburg (Österreich) zu sehen. Der Besitzer des Münchner Kunstschatzes, Gurlitt, will alle Bilder behalten. «Freiwillig gebe ich nichts zurück», sagte der 80-Jährige dem «Spiegel» vom 18.11.2013. Gurlitt wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Die gut 1400 Kunstwerke, die in seiner Wohnung sichergestellt wurden, habe sein Vater rechtmäßig erworben. Foto: BARBARA GINDL/dpa (zu dpa 0055 vom 17.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В квартире Гурлитта обнаружено еще несколько произведений искусства 24.07.2014

Среди новых находок в мюнхенской квартире покойного коллекционера две скульптуры. Эксперты предполагают, что это могут быть произведения Эдгара Дега и Огюста Родена.
Britta Olényi (links) und Jasmin Hartmann untersuchen die Rückseite der „Genien auf der Lichtlilie“ nach Hinweisen. Der sensationelle Gurlitt-Kunstfund umfasst 1400 Gemälde, deren Herkunft seit bereits eineinhalb Jahren erforscht wird. Deutsche Museen haben sich dazu verpflichtet, auch ihre Bestände zu prüfen. Eine Spurensuche. Foto DW/Elisabeth Yorck von Wartenburg 07.11.2013

Следствие ведут искусствоведы: в Берлине готовят специалистов по поиску ценностей 21.07.2014

Свободный университет Берлина предлагает образовательную программу по подготовке исследователей в области истории происхождения произведений искусства.
Foto aus dem DW Video Beitrag - Gurlitts Erbe - Kultur.21 vom 10.05.2014 - Autorin: Andrea Kasiske

"Мюнхенская коллекция": подозрения остались в отношении восьми картин 22.05.2014

Об этом заявил адвокат скончавшегося коллекционера Корнелиуса Гурлитта, сославшись на результаты работы экспертной комиссии.
Exklusiv - Doppelter Anstrich - Cornelius Gurlitt - um 17.45 Uhr - Schwabing - München - 18.11.2013 am Haus Wohnhaus ALL RIGHT RESERVED / siehe www.babiradpicture.de

Суд в Мюнхене получил завещания Гурлитта 13.05.2014

До своей смерти владелец нашумевшей "мюнхенской коллекции" составил сразу два завещания. Теперь наследникам предстоит решить, хотят ли они наследовать спорные картины.
ARCHIV -Ein Kunstwerk des franzöischen Malers Henri Matisse mit dem Titel Sitzende Frau ist am 05.11.2013 in Augsburg (Bayern) während einer Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Augsburg zum spektakulären Kunstfund in München über einen Beamer an der Wand zu sehen. Der Münchner Kunstsammler Cornelius Gurlitt (81) will nach Angaben seines Anwalts eine «faire und gerechte Lösung» im Umgang mit möglicher Raubkunst aus seiner spektakulären Sammlung. Auf das Matisse-Gemälde «Die sitzende Frau» erheben die Erben des Pariser Kunstsammlers Paul Rosenberg Anspruch. Foto: Marc Müller/dpa (zu dpa Bewegung im Fall Gurlitt - Sammler ist gesprächsbereit vom 29.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Возможный наследник "мюнхенской коллекции" готов искать "справедливые решения" 08.05.2014

Художественный музей Берна, которому коллекция покойного Корнелиуса Гурлитта может перейти по завещанию, обещает рассмотреть все требования реституции.
Exklusiv - Doppelter Anstrich - Cornelius Gurlitt - um 17.45 Uhr - Schwabing - München - 18.11.2013 am Haus Wohnhaus ALL RIGHT RESERVED / siehe www.babiradpicture.de

"Мюнхенская коллекция": что будет после смерти подпольного миллиардера? 07.05.2014

Корнелиус Гурлитт скончался. Его роскошная художественная коллекция завещана швейцарскому музею. Арт-детектив завершен? Или стоит ждать продолжения?
ARCHIV - Das Namensschild von Kunstsammler Cornelius Gurlitt hängt am 05.11.2013 in Salzburg (Österreich) an der Tür zu seinem Haus. Die Sammlung von Cornelius Gurlitt ist noch größer als bislang angenommen. Auch in seinem Haus in Salzburg befanden sich mehr als 60 wertvolle Kunstwerke. Foto: Barbara Gindl/EPA (zu dpa Gurlitts Sammlung größer als gedacht - weitere Bilder in Salzburg vom 11.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скончался владелец "мюнхенской коллекции" Корнелиус Гурлитт 06.05.2014

Гурлитт прославился под венец жизни, когда в его квартире была обнаружена уникальная коллекция шедевров мирового искусства, оцениваемая в 1,35 миллиарда евро.
The name plate of the house of Cornelius Gurlitt, , is pictured at a property on Thursday, Feb. 13, 2014 in Salzburg, Austria. (AP Photo/Kerstin Joensson)

"Мюнхенская коллекция": Корнелиусу Гурлитту возвращают его картины 09.04.2014

Как сообщила баварская прокуратура, в ходе расследования по данному делу были обнаружены новые факты, что дало основания по-новому оценить правовую ситуацию.
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