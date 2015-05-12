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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гурлитт".
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Для урегулирования вопроса о возвращении картин, признанных нацистскими "трофеями", требовалось еще и согласие потенциальных наследников скандальной коллекции.
Многие произведения искусства из скандальной коллекции Гурлитта были в свое время изъяты национал-социалистами из музеев.
"Мюнхенскую коллекцию" увидит общественность. Уже после сенсационной ретроспективы, которая пока еще неизвестно когда состоится, музей в Берне интегрирует ее в свое собрание.
Приговор касается более 1500 произведений искусства, часть которых подпадает под категорию "нацистских трофеев".
Кому достанется "мюнхенская коллекция" - музею, которому она завещана покойным Гурлиттом, или кузине коллекционера? Суд идет уже несколько месяцев, но решение пока не принято.
Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на программы по установлению происхождения музейных артефактов и реституции, в 2015 году увеличится втрое.
Художественный музей Берна пока не решил, примет ли он шедевры, завещанные ему Корнелиусом Гурлиттом. В случае отказа коллекция перейдет в собственность родственников собирателя.
Дальнейшая судьба картины из скандальной "мюнхенской коллекции", однако, остается неизвестной, потому что до сих пор открытым остается вопрос наследства.
Среди новых находок в мюнхенской квартире покойного коллекционера две скульптуры. Эксперты предполагают, что это могут быть произведения Эдгара Дега и Огюста Родена.
Свободный университет Берлина предлагает образовательную программу по подготовке исследователей в области истории происхождения произведений искусства.
Об этом заявил адвокат скончавшегося коллекционера Корнелиуса Гурлитта, сославшись на результаты работы экспертной комиссии.
До своей смерти владелец нашумевшей "мюнхенской коллекции" составил сразу два завещания. Теперь наследникам предстоит решить, хотят ли они наследовать спорные картины.
Художественный музей Берна, которому коллекция покойного Корнелиуса Гурлитта может перейти по завещанию, обещает рассмотреть все требования реституции.
Корнелиус Гурлитт скончался. Его роскошная художественная коллекция завещана швейцарскому музею. Арт-детектив завершен? Или стоит ждать продолжения?
Гурлитт прославился под венец жизни, когда в его квартире была обнаружена уникальная коллекция шедевров мирового искусства, оцениваемая в 1,35 миллиарда евро.
Как сообщила баварская прокуратура, в ходе расследования по данному делу были обнаружены новые факты, что дало основания по-новому оценить правовую ситуацию.
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