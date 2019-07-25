Гудков назвал ночные обыски у незарегистрированных кандидатов истерикой властей

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в четверг, 25 июля, свыше полутора часов допрашивали в отделе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве. Об этом передал корреспондент DW, ожидавший выхода политика у здания СК.

Выйдя из СК, оппозиционер заявил, что власти "очень боятся" предстоящей "встречи" жителей Москвы с независимыми кандидатами, не зарегистрированными на выборах в Мосгордуму, около столичной мэрии 27 июля.

"Это видно. Такая истерика, я даже такого не помню. Очень они этим обеспокоены ", - подчеркнул Гудков.

Следственный комитет возбудил дело против оппозиционеров

По его словам, формально СК расследует "якобы беспорядки около Мосгоризбиркома 14 июля". Политик подчеркнул, что когда ему задали вопрос на эту тему, он сказал следователям, что "беспорядков не было".

Управление Следственного комитета по Москве ранее возбудило дело по статье 141 УК (о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Оппозиционер уточнил, что его спрашивали о том, "каким образом он стал кандидатом, как финансировалась его избирательная компания, кто его поддерживал". Формально Дмитрий Гудков не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы.

"Много было вопросов по поводу разных акций, митингов", - добавил он. Гудков отметил, что воспользовался 51 статьей конституции, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя.

Гудков получил еще две повестки

Экс-депутат Госдумы также добавил, что получил еще "две повестки" - пока в качестве свидетеля. В 18.00 мск 25 июля он должен прибыть в кабинет следственного управления по Северо-Восточному административному округу главного следственного управления СК РФ. По словам Гудкова, речь идет о встрече со следователем, "который будет вместе со мной смотреть все изъятые у меня компьютеры и телефоны".

В пятницу, 26 июля, в 15.00 мск запланирован еще один допрос. "Следователь сказал, что будет какой-то сюрприз", - добавил политик, не уточнив, однако, о чем именно идет речь.

Ночные обыски

В среду, 24 июля, в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов. Позднее московская полиция пришла с обысками, в частности, к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову.

Последнего после обыска доставили на ночной допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция поздним вечером попыталась обыскать жилье муниципального депутата района Митино Николая Баландина и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, однако не застала их по указанным адресам. Еще два кандидата в городскую думу Москвы - Юлия Галямина и Любовь Соболь - были вызваны на допрос в СК.

В субботу, 27 июля, в 14.00 мск у мэрии Москвы на Тверской улице, 13, запланирована несогласованная акция - встреча с кандидатами, которую предлагал устроить Навальный, если их не зарегистрируют.

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