 Губернатор отрицает связь взрывов в доме и маршрутке в Магнитогорске | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2019

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Россия

Губернатор отрицает связь взрывов в доме и маршрутке в Магнитогорске

Обнародован список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске. Следователи отрабатывают "все возможные версии произошедшего". Тем временем из-под завалов извлечены тела 24 человек

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду, 2 января, отверг сообщения о связи взрыва в подъезде десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске с детонацией маршрутки с газовыми баллонами в этом же городе.

"Дождитесь комментария следственных органов. Не распространяйте слухи. Не верьте слухам. Это череда обстоятельств, которые только внешне выглядят связанными между собой", - заявил Дубровский.

Публикации в региональных СМИ

Утверждения, что два происшествия имеют отношение друг к другу, появились, в частности, в публикациях базирующейся в Екатеринбурге онлайн-газеты Znak.com и интернет-издания Челябинска 74.ru.

Первое со ссылкой на неуказанный источник опубликовало 1 января версию, в соответствии с которой в маршрутке, где взорвались два газовых баллона, находились "трое террористов", изначально планировавших устроить теракт "в одном из торговых центров Магнитогорска".

Опираясь на источники, Znak.com также написал в своем Telegram-канале: "Взрыв дома в Магнитогорске, в результате которого погибли десятки людей - теракт. Взрыв маршрутки в центре Магнитогорска произошёл в результате спецоперации по захвату подозреваемых". 

"Все версии произошедшего"

Как сообщила 2 января представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, председатель СК Александр Бастрыкин, который вскоре после взрыва в жилом доме прибыл в Магнитогорск, провел отдельное совещание со следственной группой и поручил оказать оперативное сопровождение "по отработке всех возможных версий произошедшего".

Уголовное дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По словам Петренко, "приоритетной версией является взрыв бытового газа".

Список опознанных жертв

Городской информационный сайт "Верстов.Инфо" 2 января обнародовал список опознанных жертв трагедии. На 19.00 мск в нем значились 19 человек - от 1923-го до 2017-го годов рождения.

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Всего, по последним данным, из-под завалов извлечены тела 24 человек. Судьба еще более двадцати жителей, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

Утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания, в котором было прописано более 100 человек. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 - частично. Второе января объявлено в Челябинской области днем траура.

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    Автор: Екатерина Венкина


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Ссылки в интернете

Материал 74.ru

Znak.com

Telеgram-канал

Сайт "Верстов.Инфо"

Аудио- и видеофайлы по теме

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В Сочи введены беспрецедентные меры безопасности  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

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