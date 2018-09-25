Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.
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