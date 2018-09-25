Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

Российская политика в карикатурах

Курс доллара: что американской валюте хорошо, то рублю…

Доллар США набирает в весе. По оценкам экспертов, он уже скоро может достичь отметки в 70 рублей. А по прогнозу карикатуриста Сергея Елкина - и перевалить за нее.