Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 24 февраля, призвал международное сообщество к радикальным мерам по решению кризиса в его стране. Призыву Гуайдо предшествовали массовые беспорядки на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, вспыхнувшие вследствие приказа главы Венесуэлы Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью.

"Сегодняшние события вынуждают меня к действиям", - написал Гуайдо на своей странице в Twitter и обратился к иностранным государствам с просьбой сделать все возможное для освобождения его страны.

Он, в частности, апеллировал к высказыванию президента США Дональда Трампа, ранее заявившего, что правительство США ищет "возможности для мирного перехода власти, но при этом открыты все опции".

Дальнейшие возможности по урегулированию венесуэльского кризиса будут обсуждены в понедельник в Колумбии представителями стран Группы Лимы. В конференции примут участие вице-президент США Майк Пенс и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Евросоюз осудил действия режима Мадуро

Европейский Союз осудил противостояние властей Венесуэлы, оказываемое ими в ответ на попытку иностранных государств доставить в страну гуманитарную помощь. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини обвинила правительство Николаса Мадуро в использовании при блокаде границы Венесуэлы "незаконных вооруженных групп", которые "запугивают гражданских лиц и парламентариев, желающих участвовать в распределении помощи".

По словам Могерини, Евросоюз встревожен сообщениями о "беспорядках, актах насилия и увеличении числа жертв" на венесуэльско-колумбийской границе. Она призвала венесуэльские силы безопасности проявлять сдержанность, отказаться от насилия и впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью, добавив, что ЕС готов увеличить ее размер. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) присоединился к призыву Федерики Могерини. "ЕС готов оказать помощь, - написал он на своей странице в Twitter. - Для этого режиму Мадуро необходимо снять блокаду".

В минувшие два дня обстановка в Венесуэле накалилась. В субботу, 23 феврали, правительство Колумбии отдало приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы. По словам министра иностранных дел Колумбии ОльмесаТрухильо, "мирный" караван грузовиков был остановлен по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате беспорядков, вспыхнувших на границе двух стран, 37 человек были доставлены в больницы, добавил министр.

Пытаясь предотвратить доставку гуманитарной помощи из Колумбии и Бразилии в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Легитимность выборов под вопросом В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Всеобщая поддержка Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Ультиматум Николасу Мадуро 3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Гуайдо запретили покидать страну Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Мы живем в условиях диктатуры" Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Не стреляйте в народ!" Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Более 40 погибших По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних. Автор: Александра Елкина

