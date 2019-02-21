 Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2019

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Мир

Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле

Приказ главы Венесуэлы Мадуро не впускать грузовики с гумпомощью в страну привел к массовым столкновениям на границах. Хуан Гуайдо просит иностранные государства о помощи.

Мост между Венесуэлой и Колумбией

Мост между Венесуэлой и Колумбией

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 24 февраля, призвал международное сообщество к радикальным мерам по решению кризиса в его стране. Призыву Гуайдо предшествовали массовые беспорядки на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, вспыхнувшие вследствие приказа главы Венесуэлы Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью.

"Сегодняшние события вынуждают меня к действиям", - написал Гуайдо на своей странице в Twitter и обратился к иностранным государствам с просьбой сделать все возможное для освобождения его страны.

Он, в частности, апеллировал к высказыванию президента США Дональда Трампа, ранее заявившего, что правительство США ищет "возможности для мирного перехода власти, но при этом открыты все опции".

Дальнейшие возможности по урегулированию венесуэльского кризиса будут обсуждены в понедельник в Колумбии представителями стран Группы Лимы. В конференции примут участие вице-президент США Майк Пенс и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Евросоюз осудил действия режима Мадуро

Европейский Союз осудил противостояние властей Венесуэлы, оказываемое ими в ответ на попытку иностранных государств доставить в страну гуманитарную помощь. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини обвинила правительство Николаса Мадуро в использовании при блокаде границы Венесуэлы "незаконных вооруженных групп", которые "запугивают гражданских лиц и парламентариев, желающих участвовать в распределении помощи".

Контекст

"Мирный" караван грузовиков из Колумбии был остановлен по приказу Мадуро, заявил глава колумбийского МИД. Он обвинил Каракас в нарушениях прав человека. (24.02.2019)

Венесуэльские военные разогнали с помощью слезоточивого газа демонстрантов, пытающихся перейти на территорию Колумбии. Граница была закрыта по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. (23.02.2019)

Группа американских стран признала Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы в качестве официальных представителей этой страны. (05.02.2019)

Сохраняя верность Мадуро, венесуэльские военные рискуют потерять все, пригрозил президент США. Несмотря на стремление к мирному переходу власти, открыты все опции, заявил Трамп. (19.02.2019)

По словам Могерини, Евросоюз встревожен сообщениями о "беспорядках, актах насилия и увеличении числа жертв" на венесуэльско-колумбийской границе. Она призвала венесуэльские силы безопасности проявлять сдержанность, отказаться от насилия и впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью, добавив, что ЕС готов увеличить ее размер. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) присоединился к призыву Федерики Могерини. "ЕС готов оказать помощь, - написал он на своей странице в Twitter. - Для этого режиму Мадуро необходимо снять блокаду".

В минувшие два дня обстановка в Венесуэле накалилась. В субботу, 23 феврали, правительство Колумбии отдало приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы. По словам министра иностранных дел Колумбии ОльмесаТрухильо, "мирный" караван грузовиков был остановлен по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате беспорядков, вспыхнувших на границе двух стран, 37 человек были доставлены в больницы, добавил министр.

Пытаясь предотвратить доставку гуманитарной помощи из Колумбии и Бразилии в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

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  • Протесты в Венесуэле

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    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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