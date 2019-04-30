Гуайдо заявил, что не все военные поддерживают Мадуро

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник, 30 апреля, в эксклюзивном интервью DW выразил уверенность, что вооруженные силы больше не поддерживают главу страны Николаса Мадуро. "Несмотря на преследования со стороны кубинских агентов и (отдельных. - Ред.) военных в составе ВС, они больше не находятся на стороне Мадуро", - убежден Гуайдо. При этом он подчеркнул, что войска остаются привержены конституционному порядку в стране.

"Именно чависты узурпируют власть, они не признают конституцию и подавляют население. Что бы ни случилось, мы не позволим себя остановить", - подчеркнул Хуан Гуайдо в телефонном интервью DW, добавив, что лояльные ему силы "продвигаются вперед шаг за шагом", "мирно" и "в рамках конституции". "Мы по-прежнему выступаем за отказ от применения силы", - добавил он.

Гуайдо объявил решающий этап свержения Мадуро

Ранее в видеообращении Гуайдо заявил о начале решающего этапа операции "Свобода", призвав граждан выйти на новую акцию протеста 1 мая, которая должна стать "самой крупной в истории Венесуэлы". В кадре он стоял рядом с людьми в армейской униформе. С помощью военных политик намерен окончательно лишить власти Николаса Мадуро. Он призвал венесуэльцев вновь выйти на улицы и поддержать демократические силы.

"Демократия, без сомнения, вернется в Венесуэлу при поддержке людей на улицах и международного сообщества", - подчеркнул Гуайдо. В то же время сам Николас Мадуро утверждает, что армейское командование сохраняет "полную лояльность" ему.

Противник Мадуро отшвыривает брошенную в него емкость со слезоточивым газом

Столкновения с полицией в Каракасе

Заявление Гуайдо было записано на базе ВВС Ла-Карлота близ Каракаса. Неподалеку от нее временный президент Венесуэлы устроил митинг со своими сторонниками. Акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы Каракаса применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые вышли на улицы по призыву Гуайдо.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, через несколько часов после обращения Гуайдо выступил с утверждением, что вспышка насилия "частично подавлена".

Как видно на кадрах, поступающих с места событий, бронированный автомобиль Национальной гвардии Венесуэлы въехал в толпу недалеко от авиабазы. Протестующие забросали транспортное средство камнями.

Между тем, как сообщила неправительственная организация Netblocks, после сообщений о столкновениях государственный провайдер частично ограничил доступ к интернету. Социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинговые сервисы временно недоступны. Тем не менее, по данным правозащитников, блокировка действует "не на 100 процентов".

США призывают военных выступить "против узурпации власти"

На эскалацию напряженности уже отреагировали в Вашингтоне. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter призвал венесуэльских военных к поддержке "легитимных институтов" и усилиям "против узурпации власти".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон в полной мере поддерживает народ Венесуэлы в его борьбе за свободу. "Демократию нельзя победить", - написал он. "Мы - с вами!" - заявил, в свою очередь, вице-президент Майкл Пенс, обращаясь к демонстрантам.

Призывы сторонников временного президента к восстанию раскритиковали в МИД Турции, заявив, что Анкара выступает против "антидемократических методов" протестующих. Между тем в посольстве России в Каракасе заявили, что находящиеся в стране "российские военные специалисты" не будут вмешиваться в события.

Кризис в Венесуэле

С начала 2019 года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января в стране начались активные политические протесты.

Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность его лидерства признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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