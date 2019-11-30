Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС?

Парадоксально, но факт: пока по всей Европе активно сворачивают угольную промышленность, Эстония ищет возможности заработать на ископаемых видах топлива и собирается продавать в страны ЕС сланцевый бензин.

Эстонский сланец, или кукерсит, - порода коричневатого цвета, получившая свое название от деревни Кукрузе, где была найдена еще в XIX веке. Сейчас это полезное ископаемое - основной источник энергии в Эстонии и существенная статья дохода госбюджета. Во-первых, сланец горит и его можно использовать для производства электроэнергии и тепла - на сланце здесь работают все электростанции, и эстонцы гордятся своей энергетической независимостью. Во-вторых, из него можно получить масло или синтетическую нефть, которую используют в энергетике, в судоходстве в качестве топлива, при производстве асфальта и минеральных удобрений. А в-третьих, из сланца извлекают тонкие химикаты, применяющиеся в парфюмерии и косметике - например, в красках для волос фирмы Schwarzkopf или других марок.

Грязное топливо

Однако при всех своих чудодейственных свойствах сланец - самое грязное топливо с экологической точки зрения. Сланцевая промышленность в буквальном смысле оставляет горы отходов, которые "украшают" окрестности эстонских городов Кохтла-Ярве и Йыхви. Огромные насыпи загрязняют грунтовые воды и воздух и склонны к самовозгоранию. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2014 год, Эстония занимает первое место по интенсивности выбросов CO2 на единицу ВВП.

"Есть смысл сворачивать использование наиболее загрязняющих типов углей или сланца в пользу того же газа и сланцевого бензина", - предлагает выход экономический эксперт Райво Варе.

Упоминание сланцевого бензина не случайно - именно на него делают сейчас ставку эстонские энергетические компании. Проблема, однако, в его качестве - а точнее, в качестве его исходного продукта, сланцевого масла. "В Эстонии уже сейчас производят более 1 млн тонн масла в год, - говорит пресс-секретарь госконцерна Eesti Energia Прийт Пуллеритс. - Но из-за ужесточения требований к качеству жидкого топлива нам уже в ближайшие годы нужен завод для очистки масел - чтобы обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках".

Строительство такого очистного завода обойдется в 650 млн евро. Долгое время проект считался слишком рискованным, но шанс его реализовать представился этой весной, когда к власти в Эстонии пришла новая коалиция, пообещавшая заводу государственную помощь.

Спасение проблемного региона?

Вскоре появился и повод. Из-за удорожания квот на СО2 электростанции, принадлежащие государственной компании Eesti Energia, стали работать в убыток. Встал вопрос об их закрытии, под угрозой сокращений оказались тысячи человек. Если учесть, что сланцевая промышленность сконцентрирована в преимущественно русскоязычном регионе Ида-Вирумаа, где и так высокий уровень безработицы, маленькие зарплаты и сильный отток населения, то становится ясно: обстановка накалилась до предела.

На этой волне и вышла на первый план идея о новом заводе для очистки масла - совместном предприятии госконцерна Eesti Energia и частной компании VKG, которое при активной поддержке министра экономики Таави Ааса было преподнесено как спасение не только сланцевой энергетики страны, но и проблемного региона.

Отказ от сланцевых электростанций поможет снизить выбросы CO2

Глава Eesti Energia Хандо Суттер пообещал 15 тысяч новых рабочих мест и миллионы евро налогов в государственную казну. Лоббисты даже нашли способ примирить новый проект с климатическими требованиями: отказ от сланцевых электростанций и переход на более экологичное производство сланцевого масла позволил бы Эстонии снизить выбросы СО2 на 40%.

Эстонский эксперт Райво Варе согласен с тем, что новый завод позволит переключиться с примитивной технологии на более развитую, в том числе с точки зрения добавочной стоимости, и обеспечить "мягкую посадку" в регионе, который был нацелен на сланцевую энергетику. Но все же это не позволит задействовать всех людей, которые могут лишиться работы. Для этого необходимы инвестиции в развитие самого региона: "В любом случае нужно подстегнуть развитие других отраслей для того, чтобы они могли абсорбировать часть освобождающейся рабочей силы" - отмечает экономист Варе.

СО2 на экспорт

Что касается уменьшения выбросов в атмосферу, то это не совсем так: загрязнение снизится только в Эстонии, так как масло будут экспортировать и сжигать за рубежом, соответственно там эмиссия СО2 возрастет.

"В глобальном смысле это ничего не изменит, разве что углекислый газ, который выделится при сжигании масла, попадет в атмосферу не в Эстонии, а в какой-то другой стране", - говорит эксперт по климату из Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу.

Кроме того, продолжает Вяйнсалу, с новым заводом не исчезнет негативное воздействие на окружающую среду, связанное с добычей сланца - в том числе загрязнение воздуха, которое влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа. Так, по данным совместного исследования Департамента здоровья Эстонии и Тартуского университета, в некоторых школах этого региона распространенность астмы у детей достигает 20%, а рожденные там в среднем живут на пять лет меньше тех, кто родился в других регионах страны.

Сланцевое масло как риск для экономики

Много вопросов вызвала и экономическая целесообразность проекта. Высока вероятность, что стоимость квот на загрязнение с каждым годом будет расти, поэтому прибыльность предприятия не гарантирована. Кроме того, цены на сланцевое масло сильно зависят от цен на нефть, что делает ситуацию еще более непредсказуемой. Но даже если не брать в расчет эти два фактора, уверенности в том, что новое начинание окупится, нет. Пока завод не существует даже в проекте, между тем к 2050 году - с учетом климатических целей Евросоюза - он должен быть закрыт.

В министерстве финансов Эстонии риски признают, но считают, что завод окупится задолго до 2050 года. "Поскольку в глобальных масштабах спрос на нефтепродукты по-прежнему большой и производство масла из сланца приносит прибыль, на данный момент есть причины взвесить инвестиции в этот сектор для усиления его конкурентоспособности", - говорит вице-канцлер Минфина по административной политике Райго Уукиви.

Государство рассматривает следующие варианты поддержки завода: стать его совладельцем либо предоставить энергетическим компаниям бесплатную квоту на выброс СО2 или кредит. И тут возникают другие вопросы - откуда брать деньги, и даст ли ЕС Эстонии разрешение на подобную государственную поддержку компаний, искажающую принцип честной конкуренции в Европе?

Кадри Симсон

Кто оплатит завод по очистке сланцевого масла?

Сейчас в Эстонии даже не исключают кажущийся на первый взгляд фантастическим вариант - что деньги поступят из фондов Евросоюза. Так, глава Eesti Energia Хандо Суттер после обсуждения вопроса в правительственной комиссии сообщил, что государство может выделить средства из Фонда модернизации ЕС, из которого Эстонии начнут выплачивать деньги с 2021 года.

В министерстве финансов более осторожны. "Плана ходатайствовать о деньгах из фондов ЕС на данный момент нет", - сообщили там в ответ на запрос DW. В то же время министр экономики Таави Аас надеется, что Еврокомиссия разрешит Эстонии предоставить господдержку энергетическим компаниям. Исключать этот вариант нельзя, тем более что вскоре комиссаром ЕС по энергетике и климату станет эстонка Кадри Симсон - предшественница Ааса на посту министра экономики и его соратница по партии. Давая интервью Национальному телерадиовещанию Эстонии, она поддержала строительство нового завода, заявив, что с точки зрения ЕК это не будет проблемой.

Тем не менее, несмотря на поддержку проекта на словах, официального согласия на строительство завода правительство Эстонии не дало. Окончательное решение будет принято к 2021 году.

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