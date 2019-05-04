Грязная нефть "Дружбы": на западном направлении без перемен

Россия по-прежнему лишена возможности поставлять нефть по трубопроводу "Дружба" на свои ключевые экспортные рынки в Центральной Европе: в Польшу и Германию. "Прокачка в направлении Польши через территорию Беларуси пока не возобновлена. Сейчас продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами", - сообщила 13 мая пресс-служба белорусского концерна "Белнефтехим".

Что обещало правительство РФ и какова реальная ситуация с нефтью

Таким образом, пока не оправдал себя прогноз министра энергетики России Александра Новака, который неделю назад, 7 мая, докладывал в Москве на заседании правительства РФ: "В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши". Про обещание вице-премьера Дмитрия Козака "в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода", данное им еще 26 апреля, теперь уже никто и не вспоминает.

Штаб-квартира белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске

Спустя две с половиной недели после этого смелого заявления ситуация такова: пока Россия смогла восстановить поставки своего главного экспортного товара только в ближнее зарубежье: в Беларусь и Украину. И то не полностью. "Транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Украины продолжается в однониточном режиме, в целом загрузка нефтепровода составляет около 60% от обычной среднесуточной", - описал ситуацию на 13 мая, согласно агентству "Интерфакс", представитель "Белнефтехима".

Ранее, 11 мая, агентство ТАСС и другие российские СМИ сообщили, что "компания "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны Европейского союза по трубопроводу "Дружба". Сообщение получилось несколько двусмысленным. Ведь слова "возобновление транзита в Европу" можно понять как "начало поставок кондиционной российской нефти в ЕС". Но это не так.

Как понимать фразу "возобновление транзита нефти через Украину"

Точнее была бы другая формулировка: компания "Укртранснафта" приступила к прокачке "чистой" российской нефти по своей территории в сторону Евросоюза. На транзит первой партии уйдут несколько дней, так что кондиционный товар дойдет до заказчика, в данному случае венгерской нефтегазовой компании MOL, не ранее 17 мая. Именно эту дату назвали агентству Reuters источники в отрасли. Только тогда выражение "возобновление транзита" будет корректным.

Пока же MOL с 13 мая в тестовом режиме забирает из трубы пробы загрязненной нефти, чтобы проверить возможности ее переработки. Концентрация органических хлоридов в этих пробах, сообщает один из источников Reuters, все еще выше максимально допустимых 10 ppm (частей на миллион).

Тем не менее, возобновление экспорта кондиционной российской нефти в Венгрию к концу этой недели представляется достаточно реалистичным сценарием. Однако необходимо учитывать, что южная ветка трубопровода "Дружба", начинающаяся в Беларуси и идущая через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, является второстепенным направлением. Основные объемы в этой транспортной системе всегда шли по северной ветке в западном направлении - из Беларуси в Польшу и Германию (а ранее в ГДР).

Даже маленькая Венгрия получит лишь часть нефти

По данным портала Ru-Stat, Венгрия в 2017-2018 годах не входила даже в топ-20 важнейших импортеров российской нефти. Словакия была на 20-м месте. В то же время Польша занимала 5-е место среди крупнейших покупателей главного экспортного товара России, а Германия - 3-е место после Нидерландов и Китая.

Так что расчистить трубу в Венгрию - намного проще, чем избавиться от куда более значительных объемов грязной нефти, застрявших в существенно более крупной трубе на маршруте Беларусь-Польша-Германия.

Нитки нефтепровода "Дружба" на НПЗ компании венгерской MOL в городе Сазхаломбатта

Впрочем, на самом деле речь идет не об одной, а целом ряде труб, и министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства 7 мая недвусмысленно подчеркивал, что обещанная нормализация ситуации "подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений".

Иными словами, на скорейшее восстановление всей трубопроводной системы "Дружба" в прежнем, доаварийном виде, в Москве пока даже не рассчитывают. На первых порах поставлена задача начать качать чистую нефть (и зарабатывать валюту) хотя бы по одной из нескольких ниток. Отсюда и указание на украинский транзит "в однониточном режиме" в заявлении "Белнефтехима". Так что даже такой небольшой клиент, как Венгрия, будет получать после 17 мая российскую нефть не в полном объеме.

Три "грязных" танкера в порту Ростока

А когда в Германию начнет поступать российская нефть если не в прежних объемах, то хотя бы по одной нитке? На этот вопрос пока, похоже, не сможет ответить никто. Правда, ФРГ, в отличие от Венгрии или Словакии, может частично компенсировать простой нефтепровода "Дружба" поставками по Балтийскому морю. Объединение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Германии (MWV) утверждает, что так оно и происходит: танкеры идут в польский порт Гданьск и в немецкий Росток.

Однако в порту Ростока, откуда проложен трубопровод к восточногерманским нефтеперерабатывающим заводам в Шведте и Лойне, никаких участившихся заходов танкеров с российской нефтью не наблюдают.

"Вообще-то нам выгодно, когда возникают ситуации дефицита тех или иных товаров, но сейчас дополнительных заказов нет", - сообщил DW 13 мая руководитель порта Йенс Аурель Шарнер (Jens Aurel Scharner). По его предположению, клиенты, покупающие российскую нефть, дожидаются восстановления потока по трубе, чтобы сэкономить на транспортных расходах.

Собеседник DW также сообщил, что на приколе в Ростоке по просьбе клиентов в данный момент стоят три танкера с грязной нефтью, пришедшие из российского порта Усть-Луга. Как долго они еще останутся здесь и что с ними будет дальше, в порту затруднились ответить.

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