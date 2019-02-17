Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности

"После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", - со свойственной ему прямотой и иронией Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии и один из старожилов Мюнхенской конференции безопасности, говорит то, что думают многие, подводя итоги завершившегося в воскресенье, 17 февраля, форума. "Линии раздела между Атлантикой стали более жесткими", - отметил политик в беседе с DW.

Подорванное доверие к США

Мюнхенская конференция - это, прежде всего, демонстрация того, что называют трансатлантическим партнерством: США и Германии, а также США и Евросоюза. Но сложившееся после Второй мировой войны партнерство было поставлено под вопрос в начале президентства Дональда Трампа. "Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США, - говорит Ильвес. - Его нужно будет строить по-новому".

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер не видит поводов для особого оптимизма

Похожие, хотя и более сдержанные заявления прозвучали и от главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger). "Если в предыдущие годы, называя нашу конференцию "К краю пропасти и обратно", мы думали, что, возможно, это преувеличение, то сейчас, после многих бесед, мнение большинства участников таково, что проблема действительно есть", - сказал бывший немецкий дипломат, подводя итоги встречи.

Две Америки в Мюнхене

Начиная с 2017 года, уже третий раз участники Мюнхенской конференции увидели две разных Америки. Америка президента Дональда Трампа устами вице-президента Майка Пенса уверяла, что трансатлантический альянс крепок, что Америка по-прежнему возглавляет западный мир, а НАТО "сильна, как никогда". Но тон этой новой Америки в разговоре с Европой становится все более жестким. Несмотря на необычно теплую и солнечную погоду в баварской столице, в конференц-холле повеяло холодом, когда Пенс почти в ультимативной форме призвал европейцев выйти из ядерного соглашения с Ираном. Америка Трампа показала свое отношение к Мюнхенской конференции в том числе отсутствием ключевых членов правительства. Не приехали в Баварию ни советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, ни глава Госдепа Майк Помпео, хотя он находился рядом - в Польше.

Джо Байден: "Это пройдет, и мы вернемся"

Но была и другая Америка, которую представляли обширная делегация конгресса США во главе со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и бывший вице-президент, также демократ Джо Байден. Бальзамом для европейской души стали его слова о том, что "это пройдет, и мы вернемся". Байден имел в виду нынешнюю республиканскую администрацию в Белом доме и ее политику "Америка прежде всего". Но 76-летний Байден выглядел уставшим, а его голос был слабым. Уверенности в том, что трансатлантические трещины удастся быстро залатать, после его выступления не было.

Россия разочарована и готова ждать

Пессимистично оценивают итоги Мюнхена и некоторые представители российской делегации. "Не было желания достичь результата", - сказал в беседе с DW бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он был здесь и в прошлом году и говорит, что в целом разочарован конференцией.

Россию в Мюнхене традиционно представлял глава МИДа Сергей Лавров. Он выступил с речью о необходимости вернуться к идее "общего европейского дома", критикуя Европу за "упущенные возможности". Произнес он ее без энтузиазма, очевидно, понимая, что Запад не пойдет на предложение забыть конфликт из-за Украины и перейти к экономическому сближению. Тем более необычно звучало предложение ремонтировать "европейский дом" от представителя страны, которую обвиняют в разрушении европейской архитектуры безопасности .

Двое заместителей Лаврова участвовали в дискуссиях о контроле над ядерным оружием и урегулировании ситуации в Сирии. Оба обсуждения показали, что позиции России и США далеки и совместных действий не предвидится. Как дали понять представители РФ, Москва приняла к сведению позицию Запада, но свою менять не будет и готова ждать.

Украина теряет значение и пытается напомнить о себе

Президент Украины Петр Порошенко - один из немногих, кто доволен результатами Мюнхенской конференции. Правда, он всегда так говорит. На этот раз Порошенко участвовал в дискуссии не в главном зале, где параллельно проходило обсуждение глобального потепления, а в более скромном помещении.

Президент Украины Петр Порошенко доволен итогами Мюнхенской конференции

Возможно, организаторы не хотели предоставлять ему слишком большую трибуну, чтобы избежать обвинений в поддержке одного из кандидатов на выборах президента Украины в марте. А возможно, они руководствовались рейтингом потенциально важных мировых кризисов, составленным частной американской фирмой Eurasia Group и опубликованным в докладе Мюнхенской конференции. Украина занимает в нем девятое место из десяти.

Ставшей почти традиционной на полях Мюнхенской конференции встречи министров иностранных дел в нормандском формате, то есть Германии, Франции, России и Украины, не было, и она даже не анонсировалась. Ранее Москва заявила, что пока не видит смысла в этом мероприятии, обвинив Киев в невыполнении минских соглашений по Донбассу.

Но назвать оптимизм Порошенко безосновательным было бы неправильно. Украину упоминали в своих выступлениях ведущие политики с первого дня конференции. И не просто упоминали, а обещали поддержку. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), в частности, заверила Порошенко, что будет добиваться продолжения транзита российского газа через Украину и в будущем, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2". Не исключила она и новых санкций против России в случае эскалации конфликта на востоке Украины.

О чем Меркель забыла сказать в Мюнхенской речи

Мюнхенская речь Меркель, в которой она отстаивала либеральный миропорядок, критиковала и Россию, и США, уже назвали одной из вершин нынешней конференции. "Это было впечатляюще", - подтверждает Тоомас Ильвес. Правда, бывший эстонский политик нашел в ней один изъян. По его словам, когда канцлер говорила о "Северном потоке" и приводила в пример надежные поставки газа из СССР, она "забыла о том, что Россия в начале 1990-х отключала газ по политическим мотивам странам Балтии, а во второй половине 2000-х - Украине", - говорит Ильвес.

В сухом остатке после Мюнхенской конференции -2019 у многих было ощущение, что, несмотря на попытки спасти старый миропорядок, нынешняя фаза неопределенности затянется надолго. Это совпало с оценкой авторов доклада Мюнхенской конференции. "Многое будет зависеть от того, насколько велик урон, - говорит Томас Ильвес. - После Второй мировой войны еще никогда не было антиевропейски настроенного президента США". Не исключено, что уже в ближайшее время Германия ощутит на себе, что это означает: ожидается, что Вашингтон может ввести пошлины на немецкие автомобили. Меркель в Мюнхене назвала такую перспективу "пугающей".

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