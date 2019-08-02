 Группа Rammstein осталась без фронтмена | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2020

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Культура и стиль жизни

Группа Rammstein осталась без фронтмена

Лидер Rammstein Тиль Линдеман отправляется в турне по Европе без своей группы. Но петь он будет не один! В марте концерты пройдут в России, Беларуси и Украине.

Тиль Линдеман и Петер Тэгтгрен

Тиль Линдеман и Петер Тэгтгрен

Билеты на концерты Тиля Линдемана (Till Lindemann) со шведским коллегой, солистом группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном (Peter Tägtgren), с которым они записали альбом, в Германии были раскуплены за считанные секунды. Проходить эти концерты будут не на стадионах, где обычно выступает группа Rammstein, фронтменом которой является Линдеман, а в концертных залах. Публике обещана более камерная обстановка и "доступность" артистов. 

Из Германии Линдеман и Тэгтгрен отправятся в Стокгольм, Хельсинки, Прагу, Вену, Цюрих, Париж, Лондон, а в марте доберутся до России, Беларуси и Украины. Концерт в Санкт-Петербурге состоится 2 марта, в Минске - 4 марта, в Киеве - 6-го, в Москве - 15-го. Остальные даты - на сайте турне

Обложка альбома F&M

Обложка альбома F&M

Творческий тандем без Rammstein

Сотрудничество Тиля Линдемана с лидером дэт-метал-группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном началось в 2015 году, когда музыканты выпустили совместный студийный альбом "Skills in Pills". Линдеман пел на английском языке - музыканты хотели избежать сравнения с группой Rammstein, стремясь создать что-то новое. И это, по мнению критиков и фанатов, им вполне удалось: альбом очень быстро возглавил немецкий хит-парад. А в минувшем году был записан альбом "F&M", и теперь Тиль Линдеман уже поет на немецком языке.

Критики считают альбом "F&М" самой сбалансированной работой Линдемана как певца. Кроме страшных сказок о смерти, здесь есть тонкие тексты о любви и композиции на актуальные общественные темы с присущими певцу провокациями. Во время своего турне Тиль Линдеман наверняка не упустит возможность исполнить свою нашумевшую композицию "Knebel" - в своем привычном амплуа: видео с этой композицией в YouTube в нескольких местах подверглось цензуре. Как будет представлена песня на живых концертах во время турне, смогут увидеть и услышать те фанаты Линдемана, которые успели купить билеты на его концерты в дуэте с Тэгтгреном.

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    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тилль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


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