Группа Rammstein лишилась своего фронтмена

Билеты на концерты Тиля Линдемана (Till Lindemann) со шведским коллегой, солистом группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном (Peter Tägtgren), с которым они записали альбом, в Германии были раскуплены за считанные секунды. Проходить эти концерты будут не на стадионах, где обычно выступает группа Rammstein, фронтменом которой является Линдеман, а в концертных залах. Публике обещана более камерная обстановка и "доступность" артистов.

Из Германии Линдеман и Тэгтгрен отправятся в Стокгольм, Хельсинки, Прагу, Вену, Цюрих, Париж, Лондон, а в марте доберутся до России, Беларуси и Украины. Концерт в Санкт-Петербурге состоится 2 марта, в Минске - 4 марта, в Киеве - 6-го, в Москве - 15-го. Остальные даты - на сайте турне.

Обложка альбома F&M

Творческий тандем без Rammstein

Сотрудничество Тиля Линдемана с лидером дэт-метал-группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном началось в 2015 году, когда музыканты выпустили совместный студийный альбом "Skills in Pills". Линдеман пел на английском языке - музыканты хотели избежать сравнения с группой Rammstein, стремясь создать что-то новое. И это, по мнению критиков и фанатов, им вполне удалось: альбом очень быстро возглавил немецкий хит-парад. А в минувшем году был записан альбом "F&M", и теперь Тиль Линдеман уже поет на немецком языке.

Критики считают альбом "F&М" самой сбалансированной работой Линдемана как певца. Кроме страшных сказок о смерти, здесь есть тонкие тексты о любви и композиции на актуальные общественные темы с присущими певцу провокациями. Во время своего турне Тиль Линдеман наверняка не упустит возможность исполнить свою нашумевшую композицию "Knebel" - в своем привычном амплуа: видео с этой композицией в YouTube в нескольких местах подверглось цензуре. Как будет представлена песня на живых концертах во время турне, смогут увидеть и услышать те фанаты Линдемана, которые успели купить билеты на его концерты в дуэте с Тэгтгреном.

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