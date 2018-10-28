 Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2020

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Европа

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины

В грузинском дипломатическом ведомстве отметили, что решение о назначении Саакашвили в Киеве не повлечет за собой резких шагов Тбилиси.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 8 мая, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. "Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - заявил Залкалиани.

Одновременно он отметил, что решение Киева о назначении Саакашвили не повлечет за собой резких шагов Тбилиси. "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства", - подчеркнул Давид Залкалиани.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 7 мая. По словам Саакашвили, первое, что нужно сделать для помощи экономики страны, это освободить бизнес от административного вмешательства.

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