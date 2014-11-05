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Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
Министерство иностранных дел Грузии
Внешнеполитическое ведомство Грузии.
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Контекст
Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины
Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины
МИД Грузии назвал отзыв своего посла из Киева принятой дипломатической практикой.
Политика
08.05.2020
8 мая 2020 г.
Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии
Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии
Выборы президента самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии.
Политика
23.03.2020
23 марта 2020 г.
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке
По данным МИД Грузии, кибератака на правительственные сайты страны в октябре 2019 года была спланирована Генштабом ВС РФ
Политика
20.02.2020
20 февраля 2020 г.
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений после признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Политика
29.05.2018
29 мая 2018 г.
Власти Грузии осудили визит Лаврова в Абхазию
Власти Грузии осудили визит Лаврова в Абхазию
Президент и МИД Грузии посчитали визит Лаврова в Абхазию нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Политика
18.04.2017
18 апреля 2017 г.
Глава МИД Грузии подала в отставку
Глава МИД Грузии подала в отставку
Накануне премьер-министр отправил в отставку министра обороны Ираклия Аласанию.
05.11.2014
5 ноября 2014 г.
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Всего публикаций: 15
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