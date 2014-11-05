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Караульные у входа в здание министерства иностранных дел Грузии в Тбилиси
Фото: Jan Woitas/dpa/picture allianceФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Грузии

Внешнеполитическое ведомство Грузии.

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Контекст

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины

МИД Грузии назвал отзыв своего посла из Киева принятой дипломатической практикой.
Политика8 мая 2020 г.
Голосование в Сухуми, 8 сентября 2019 г.

Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии

Грузия протестует против выборов в непризнанной Абхазии

Выборы президента самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии.
Политика23 марта 2020 г.
Символическое изображение российского хакера

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

По данным МИД Грузии, кибератака на правительственные сайты страны в октябре 2019 года была спланирована Генштабом ВС РФ
Политика20 февраля 2020 г.
Флаг Грузии (фото из архива)

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений после признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Политика29 мая 2018 г.
Георгий Маргвелашвили

Власти Грузии осудили визит Лаврова в Абхазию

Власти Грузии осудили визит Лаврова в Абхазию

Президент и МИД Грузии посчитали визит Лаврова в Абхазию нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Политика18 апреля 2017 г.
Ираклий Аласания (справа)

Глава МИД Грузии подала в отставку

Глава МИД Грузии подала в отставку

Накануне премьер-министр отправил в отставку министра обороны Ираклия Аласанию.
5 ноября 2014 г.
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