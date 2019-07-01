Грузинский политолог: В стране преобладает антипутинский настрой

О причинах и возможных последствиях внутриполитического кризиса в Грузии в интервью DW рассказал профессор Гия Нодия, председатель правления Кавказского института мира, демократии и развития, профессор университета имени Ильи Чавчавадзе.

DW: Как вы оцениваете происходящее в Тбилиси с 20 июня?

Гия Нодия

Гия Нодия: Непосредственным поводом для кризиса, его "триггером" стало появление депутата Госдумы Гаврилова в кресле спикера парламента, это всем известно. Сам по себе факт того, что представитель Госдумы РФ оказался в кресле председателя парламента Грузии при поддержке правящей в стране партии было воспринято как оскорбление и вызвало эмоциональный взрыв.

И это лишь одна наглядная иллюстрация того, что правящая партия неадекватно оценивает ситуацию в стране и настроения людей. Дело тут не в депутате Гаврилове, а в общей ситуации в Грузии. В том, что отношение большой части населения к правительству ухудшается.

- Почему?

- Людям кажется, что правительство работает неэффективно. И они разуверились в том, что его можно сменить через выборы.

Внешне правительство поддерживает проевропейские лозунги, но его постоянно подозревают в том, что оно действует в интересах России. Официальная линия провозглашена на продолжение интеграции на Запад, но на деле у многих складывается впечатление, что многие сторонники правящей партии занимают антизападные позиции. Все это создает общий фон недовольства.

- Какую роль в этом играет экономическая ситуация?

- Экономика играет серьезную роль. Партия "Грузинская мечта" обещала своим избирателям манну небесную, но экономический рост замедляется, и у людей нет чувства перспективы. Курс лари постоянно снижается, правительство воспринимается как никчемное.

Кроме того, на общественных настроениях сказывается своеобразная модель государственного управления: всем неформально заправляет Бидзина Иванишвили, но при этом он остается в тени и не занимает никакой официальной должности. А к премьер-министру, который ничего сам не решает, многие уже относятся с иронией. В стране нет политика, который бы осмелился взять на себя ответственность за происходящее, нет лидера.

- Это шанс для оппозиции?

- Проблема лидерства касается не только власти, но и оппозиции. Речь о недоверии политикам в целом. Саакашвили - крайне противоречивая фигура, абсолютно неприемлемая для большинства тех, кто участвует в акциях протеста у парламента. Поэтому там постоянно подчеркивают, что акция - не партийная. И когда "Национальное движение" пыталось использовать митинг в своих целях, это вызвало недовольство протестующих. Особенно это касается попыток радикализации протестов, включая штурм парламента.

- Какую роль в происходящем играет Россия?

- Тема России не нова в грузинской политике. Просто на фоне повышения уровня недовольства правительством казус Гаврилова лишний раз показал, что у правительства нет четкой позиции в этом вопросе.

- Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?

- Правительство, конечно, надеется, что протесты пойдут на убыль. Сами протестующие решают, останутся ли акции ежедневными или же перейдут в еженедельный режим. Не исключено, что министр внутренних дел, отставки которого требуют протестующие, все же сохранит свой пост.

Но главное достижение этих митингов - изменение избирательной системы и переход на формирование парламента полностью по партийным спискам. Считалось, что при существовавшей системе (половина депутатов избиралась по партийным спискам, а вторая половина - по одномандатным округам) правящая партия "Грузинская мечта" гарантировала себе абсолютное большинство в парламенте.

Теперь же все ожидают, что "Грузинская мечта" может лишиться большинства в парламенте. В каком-то смысле эти протесты - переломный момент, поскольку под вопросом оказалось большинство этой партии в парламенте.

Впрочем, до выборов еще больше года.

- Когда можно ждать нормализации отношений с Россией?

- Нормализация отношений с Россией - это минимальные отношения, потому что договориться с Россией о чем-то принципиальном, касающемся Абхазии или Южной Осетии, невозможно. Поэтому нормальные отношения с Россией - это отношения, сведенные к минимуму.

Происходящее в последнее время ослабляет позиции России в Грузии, в стране преобладает антипутинский настрой. Считалось, что антироссийские настроения характерны для сторонников Саакашвили, но это не так - риторику в отношении России ужесточило и правительство.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Массовые акции протеста в Тбилиси Начало протестов Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

Массовые акции протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Массовые акции протеста в Тбилиси Антироссийские лозунги Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

Массовые акции протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

Массовые акции протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовые акции протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Массовые акции протеста в Тбилиси Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протесты в Тбилиси не прекращаются Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

Массовые акции протеста в Тбилиси Выборы по пропорциональной системе 24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Автор: Анастасия Аринушкина

