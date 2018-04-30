Громкий процесс по делу о педофилии в ФРГ: главные подсудимые признали вину

Двое из трех подсудимых, которым инкриминированы 460 случаев сексуальных надругательств над детьми на площадке для кемпинга в немецком городе Люгде, по совету адвокатов признали вину.
Двое из трех главных подсудимых по делу о многократных сексуальных надругательствах над 41 ребенком, которые происходили в течении 20 лет на площадке для кемпинга в городе Люгде, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, признали свою вину. Слушание дела началось в четверг, 27 июня, в земельном суде города Детмольд.
Троим подсудимым инкриминируют в общей сложности 460 случаев сексуальных надругательств над малолетними. Процесс по этому делу - один из самых громких в истории Германии.
Место и длительность совершения преступлений
Главным обвиняемым по этому делу, вызвавшему огромный общественный резонанс, является 56-летний Андреас Ф. (Andreas V.), который на протяжении последних 30 лет проживал на площадке для кемпинга в Люгде. Следствие полагает, что начиная с 1998 года он регулярно приглашал к себе в фургон малолетних, предлагая им покататься на пони или совершить экскурсию в парк развлечений. После чего заставлял их совершать с ним действия сексуального характера.
После надругательств над детьми Андреас Ф., по данным прокуратуры, оказывал на девочек психологическое давление и требовал ничего не рассказывать о произошедшем. Свои преступные действия он записывал на видео, благодаря чему в распоряжении следствия оказалась обширная доказательная база. Речь идет о 14 терабайтах данных, включая три миллиона фотографий и 86 тысяч видеозаписей. Изучение этого массива материалов еще не закончено.
В общей сложности Андреасу Ф. инкриминируются 300 случаев сексуального надругательства над детьми. В 132 случаях жертвой была его несовершеннолетняя приемная дочь. В первый день слушаний Андреас Ф. признал себя виновным в 290 из 300 вменяемых ему в вину случаев надругательств над детьми. При этом он, однако, отказался пройти психологическое обследование, которое могло бы установить, имеются ли у него педофильские наклонности.
Накануне начала процесса немецкие СМИ сообщили о том, что адвокаты обвиняемых рекомендовали им сделать добровольное признание, чтобы избавить малолетних жертв от необходимости давать показания в суде.
Андреас Ф. и другие обвиняемые по делу о педофилии
Впоследствии один из соседей подсудимого сообщил в интервью газете Die Lippische Landeszeitung, что, по его мнению, большинство родителей были рады отправить своих детей в гости к Андреасу Ф., чтобы выкроить для себя немного свободного времени. При этом все соседи Андреаса Ф. утверждают в один голос, что он производил на них впечатление очень приветливого и доброго человека.
Мать одной из девочек, которая рассказала дома о том, что заставлял ее делать Андреас Ф. в своем фургоне, успокоил владелец площадки для кемпинга, который, по ее словам, заверил, что "готов положить руку в огонь" за Андреаса. Впоследствии мужчина заявил, что не помнит, что он когда-либо говорил нечто подобное.
Второй обвиняемый - 34-летний Марио С. (Mario S.), проживавший на противоположной стороне кемпинговой площадки. Ему инкриминируют 18 случаев изнасилования детей, причем пять из них, по данным следствия, он совершил вместе с Андреасом Ф. Так же, как и Андреас Ф., Марио С. производил на соседей хорошее впечатление.
Некоторые из них описывали его как "взрослого, оставшегося в душе ребенком", имея в виду его склонность находиться в обществе детей. Марио С. задержали 11 января 2019 года - после того, как одна из жертв назвала его имя. Так же, как и Андреас Ф., в первый же день процесса Марио С. признал свою вину и заявил, что хотел бы "повернуть вспять все, что он сделал, если бы только мог".
Самый громкий уголовный процесс в истории ФРГ
Кроме того, на скамье подсудимых оказался Хайко Ф. (Heiko V). - предполагаемый сообщник Андреаса Ф. и Марио С. По данным следствия, он наблюдал за происходившим в чате в режиме реального времени и давал советы обоим мужчинам. Во время процесса он согласился пройти психологическое освидетельствование, однако отказался делать заявление о своей причастности к преступлению в присутствии общественности. По результатам освидетельствования выяснилось, что у него нет склонности к педофилии.
Всего по делу о надругательствах над детьми проходят 53 свидетеля. Ожидается, что в пятницу, 28 июня, на суде выступят дети, которых следствие называет жертвами группы педофилов. Некоторые из них уже побывали в зале суда, чтобы ознакомиться с обстановкой.
Представители суда сообщили, что судья и прокурор при допросе детей готовы будут снять свои мантии, чтобы они не оказали на малолетних свидетелей запугивающее воздействие. Кроме того, есть возможность отделить детей от подозреваемых переносной ширмой или организовать их допрос в соседнем помещении с помощью видеосвязи.
Усыновленный ребенок как приманка для жертв
Как стало известно следствию, в качестве живой "приманки" Андреас Ф. нередко использовал жившую с ним девочку, которую ему позволили удочерить в 2017 году. Несмотря на то, что в прошлом он, как минимум, дважды был заподозрен в педофилии - в 2002 и 2008 годах. Тогда он подарил одному ребенку мобильный телефон и стал отправлять ему сообщения сексуального характера. Однако до суда дело доведено не было.
Роман фон Альвенслебен (Roman von Alvensleben) - адвокат матери одной из жертв. Показания этой девочки, данные в октябре 2018 года, и позволили начать расследование против Андреаса Ф. и его предполагаемых сообщников. После возбуждения уголовного дела в ноябре 2018 года у Андреаса Ф. забрали приемную дочь, а его самого несколькими днями позже взяли под стражу.
По мнению фон Альвенслебена, в Германии ситуация с защитой детей от сексуального насилия далека от идеала. "Когда молодая, имеющая хороший достаток семейная пара хочет усыновить ребенка, она должна рассказать о себе абсолютно все, и все равно у нее будут трудности. Здесь же мы имеем дело с безработным мужчиной, который живет на площадке для кемпинга. И все равно ему позволили усыновить ребенка. И это при том, что уже его подозревали в педофилии", - сетует юрист.
Обвинения в адрес против полиции и местных властей
Как стало известно в ходе следствия, сотрудники ведомства по защите детей и молодежи ни разу не проводили проверку в отношении Андреаса Ф. Более того, выяснилось, что одна из сотрудниц, у которой возникли подозрения в отношении него, позже удалила свою запись о соответствующих подозрениях. Впоследствии ведомство даже попыталось манипулировать актами, чтобы отвести от себя вину.
Подозрение в халатности сотрудников полиции возникло после того, как стало известно о пропаже из главного полицейского управления округа Липпе чемодана с 155-ю CD-дисками, на которых содержались записи надругательств над детьми. Теперь против ведомства по делам детей и молодежи, а также против полиции округа Липпе заведено дело о нарушении обязанностей по воспитанию и защите детей. Таким образом, из 22 обвиняемых, проходящих по данному делу, 14 являются чиновниками.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) назвал произошедшее "провалом полиции" и "позором". По мнению адвоката фон Альвенслебена, надругательства над детьми не воспринимаются в Германии достаточно серьезно.
Меры по предупреждению насилия над детьми в ФРГ
Высшая мера наказания за уголовное преступление в Германии - 15 лет лишения свободы. Однако прокуратура требует оставить Андреаса Ф. - как рецидивиста - за решеткой даже после отбытия основного срока наказания.
Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig) с 2011 года является уполномоченным федерального правительства Германии по вопросам предотвращения сексуального насилия над детьми. По его данным, в 2018 году в ФРГ было заведено 12 321 дело о сексуальных надругательствах над детьми. "И это только случаи обращения в полицию. На самом деле таких случаев в разы больше, - констатирует он. - Нужно исходить из того, что насилию подвергаются от одного до двух детей в каждом классе".
Процесс в Люгде привел к тому, что вопросом борьбы с сексуальным насилием над детьми в Германии занялись политики федерального уровня. Так, министр по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) собирается начать общегерманскую кампанию по привлечению внимания к этой проблеме и проведению просветительской работы в этой области.
В частности, в немецких школах планируется создать концепции по предупреждению сексуального насилия над детьми. По данным Немецкого института молодежи, только одна из 25 школ в ФРГ имеет сегодня такие методические материалы.
Другим нововведением должно стать учреждение поста уполномоченного по предотвращению сексуального насилия над детьми в каждой федеральной земле. Кроме того, планируется поднять минимальные штрафы за детскую порнографию в сети и руководствоваться принципом, что защита детей имеет приоритет перед защитой данных.
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