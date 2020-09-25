Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США, главный осведомитель WADA по делу о допинге в российском спорте.

Григорий Родченков считается главным фигурантом расследуемого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допингового скандала с участием российских спортсменов. 12 мая 2016 года газета The New York Times со ссылкой на Родченкова сообщила о массовом применении допинга российскими спортсменами - участниками зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Родченков, в частности, рассказал, что им лично был разработан специальный "коктейль" из трех запрещенных стимулирующих препаратов, который он смешивал с алкоголем и давал спортсменам.