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Григорий Родченков

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США, главный осведомитель WADA по делу о допинге в российском спорте.

Григорий Родченков считается главным фигурантом расследуемого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допингового скандала с участием российских спортсменов. 12 мая 2016 года газета The New York Times со ссылкой на Родченкова сообщила о массовом применении допинга российскими спортсменами - участниками зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Родченков, в частности, рассказал, что им лично был разработан специальный "коктейль" из трех запрещенных стимулирующих препаратов, который он смешивал с алкоголем и давал спортсменам.

Silvermedallist RUSSIA mit Yana Romanova ( red ), Olga Zaitseva (green), Ekaterina Shumilova (yellow), Olga Vilukhina (blue) Biathlon Women`s 4x6km Relay Laura Biathlon Center XXII Olympic Winter Games Sochi 2014 Copyright by : sampics Photographie |

Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток 25.09.2020

CAS полностью оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову и частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Последняя при этом признана виновной в использовании допинга и подмене результатов анализа.
April 17, 2017 - - Grigory Rodchenkov..'Icarus' Documentary - 2017 |

Адвокат Родченкова назвал фарсом и ложью обвинения СК во вмешательстве в базу данных московской лаборатории 22.12.2019

WADA не рассматривает версию изменения Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В агентстве придерживаются решений, которые ранее принял исполком организации по данному вопросу.
ARCHIV - Grigory Rodchenkov, Director of the Federal State Unitary Enterprise «Anti-Doping Central», is pictured in the chromatography/ mass spectrometry laboratory, 30.01.2006. Photo ITAR-TASS/Vitaly Belousov) (zu dpa «Doping-Skandal: Leiter des Moskauer Labors tritt zurück» vom 11.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/V. Belousov

СК РФ обвинил Родченкова в фальсификации данных LIMS 21.12.2019

Следователи считают, что Родченков и неустановленные лица вносили изменения в электронную базу "с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов".

epa05304312 (FILE) Handout photo dated 29 June 2007 shows director of Russia_s antidoping laboratory Grigory Rodchenkov in Moscow, Russia According to reports of the New York Times released on 12 May 2016, dozens of Russian athletes at the 2014 Winter Olympics in Sochi, including at least 15 medal winners, were part of a state-run doping program, meticulously planned for years to ensure dominance at the Games, according to director Grigory Rodchenkov. EPA/SPORTPHOTO.RU HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Закон Родченкова" принят Палатой представителей США 23.10.2019

Участие в допинговом сговоре может стоить нарушителям 10 лет лишения свободы. "Закон Родченкова" будет действовать для всех соревнований, где участвуют американские спортсмены.
02.03.2015 ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Spritze ist am 02.03.2015 vor dem Wort «Doping» in Freiburg (Baden-Württemberg) zu sehen. Nach Recherchen des WDR und der englischen Zeitung «Sunday Times» soll der Londoner Gynäkologe Mark Bonar in den vergangenen sechs Jahren rund 150 Top-Athleten mit Doping-Mitteln versorgt haben. Darunter seien Fußball-Profis des FC Arsenal, des FC Chelsea und von Erstliga-Tabellenführer Leicester City sowie Teilnehmer der Tour de France, Boxer und Tennisspieler. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu «Schatten über der britischen Insel: Doping-Netzwerk eines Arztes» vom 03.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Соблазн допинга: вышла книга "врага России" Хайо Зеппельта 27.09.2019

Большой спорт без допинга, увы, кажется немыслим. Журналист Хайо Зеппельт собрал в новой книге всё, что знает и думает о неприглядной изнанке спортивных достижений.
April 17, 2017 - - Grigory Rodchenkov..'Icarus' Documentary - 2017 |

Родченков представил новые сведения о нарушениях в российском биатлоне 11.06.2019

Международный союз биатлонистов сообщил, что информатор Родченков предоставил им новые документы. Они связаны с коррупцией и покрытием положительных допинг-проб атлетов из РФ.
24.05.2016 A technician holds a test tube with a blood sample at the Russian anti-doping laboratory in Moscow, Russia, May 24, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

В американский Конгресс внесен "акт Родченкова" 30.01.2019

Власти США собираются строго наказывать допинговые нарушения во всех соревнованиях, где затрагиваются американские интересы. В этом смысл внесенного в Конгресс США "акта Родченкова".
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину 29.12.2018

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
Eine Frau hält am 05.12.2017 eine russische Fahne vor den olympischen Ringen am Hauptquartierdes Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne (Schweiz). Das IOC wollte im Laufe des Tages über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht Russland von den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea beraten. Möglich ist auch ein Verbot russischer Symbole wie der Fahne und der Hymne Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

WADA, МОК, РУСАДА: как Россия попала в бермудский треугольник 28.12.2018

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий.
epa05018172 (FILES) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. A World Anti-Doping Agency (WADA) commission on 09 November 2015 recommended athletics governing body IAAF suspend Russia from competition as it reported on its investigation into systematic doping in the country. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT *** Local Caption *** 51858188 |

Решение WADA восстановить РУСАДА в правах вызвало критику спорторганизаций 20.09.2018

Возвращение аккредитации РУСАДА подрывает доверие к WADA, полагает глава антидопингового агентства ФРГ. Решение восстановить РУСАДА в правах принято с условием соблюдения агентством "строгих требований".
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах 20.09.2018

Решение, принятое с условием соблюдения РУСАДА "строгих требований", поддержали девять членов исполкома Всемирного антидопингового агентства. Двое высказались против.
ICARUS, Russian scientist Grigory Rodchenkov, 2017. ©Netflix/courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Родченков: Восстановление РУСАДА в правах станет катастрофой 19.09.2018

Информатор WADA Григорий Родченков призвал Всемирное допинговое агентство не поддаваться на уловки Москвы. Ранее против восстановления РУСАДА в правах выразили протест 13 антидопинговых агентств.
April 17, 2017 - - Grigory Rodchenkov..'Icarus' Documentary - 2017 |

Адвокат Родченкова опроверг сообщения о его попытке самоубийства 27.06.2018

Информация о попытке суицида Григория Родченкова - ложь, заявил адвокат информатора WADA Джим Уолден. В попытках дискредитировать Родченкова он видит признание Россией ее вины.
MOSCOW REGION, RUSSIA - MAY 25, 2017: Players of the Russian men's national football team seen during their first training session ahead of the 2017 FIFA Confederations Cup at Khimki Arena Stadium. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Экс-глава WADA критикует позицию ФИФА по допингу в российском футболе 24.06.2018

Ричард Паунд обвинил ФИФА в отсутствии четкой антидопинговой позиции. Между тем Макларен уверен в подмене допинг-пробы Руслана Камболова, исключенного из состава сборной РФ на ЧМ-2018.
FILE - An Aug. 3, 2004 photo from files showing an unidentified laboratory assistant looking at urine tests at the WADA laboratories in Lausanne, Switzerland. FIFA¿s medical chief, Michel D¿Hooghe, says he is ¿really not happy¿ with drug-testing plans for the World Cup in Brazil, because samples taken from players must be flown across the Atlantic to a laboratory in Switzerland for analysis, possibly slowing results. FIFA had to turn to the lab in Lausanne because the Brazilian facility that was expected to analyze World Cup samples repeatedly failed to comply with World Anti-Doping Agency standards and so lost its authority to do testing.(AP Photo/Keystone, Fabrice Coffrini), File) Copyright: picture-alliance/AP Photo/F. Coffrini

Адвокат Родченкова обвинил ФИФА в желании замять российский допинговый скандал 28.05.2018

Международная федерация футбола пытается замять применение допинга участниками сборной России по футболу, заявил Джим Уолден. Ранее эксперты ФИФА не обнаружили нарушений в допинг-пробах игроков.
April 17, 2017 - - Grigory Rodchenkov..'Icarus' Documentary - 2017 |

Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ 30.04.2018

Григорий Родченков подал ответный иск к биатлонисткам из РФ, а также к бизнесмену Прохорову. Немецкий журналист Зеппельт цитирует заявление Родченкова, в котором он заявляет, что не отказывался от своих показаний.
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