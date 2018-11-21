 Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2020

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Мир

Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток

CAS полностью оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову и частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Последняя при этом признана виновной в использовании допинга и подмене результатов анализа.

Екатерина Шумилова, Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева после выигрыша серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Сочи

Екатерина Шумилова, Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева после выигрыша серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг, 24 сентября, принял решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Об этом сообщила пресс-служба CAS. Спортсменки оспаривали вердикты о пожизненной дисквалификации и лишении их всех наград, выигранных на зимней Олимпиаде в Сочи, которые вынесла дисциплинарная комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) в ноябре и декабре 2017 года.

Суд решил, что Вилухина и Романова были наказаны неправомерно. "Комиссия постановила, что выводы и санкции, наложенные на госпожу Вилухину и госпожу Романову в оспариваемых решениях, должны быть отменены и их результаты в соревнованиях на Играх в Сочи следует восстановить". Таким образом, МОК обязан вернуть Вилухиной ее серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке в Сочи.

При этом серебро за командную эстафету, в которой Россию представляли Вилухина, Зайцева, Романова и Шумилова, возвращено не будет, поскольку апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично. "Комиссия пришла к выводу, что Зайцева совершила нарушение антидопинговых правил в форме использования запрещенного метода (подмена мочи) и в форме использования запрещенного вещества". В то же время пожизненная дисквалификация спортсменки была отменена. Ей было запрещено участие лишь в следующих за сочинскими Зимних Олимпийских играх. То есть, по сути, в соревнованиях, которые прошли в корейском Пхенчхане в 2018 году.

Допинговый скандал

После заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о государственной системе манипуляции с допинг-пробами, применявшейся, в частности, и на Олимпиаде в Сочи, МОК пожизненно дисквалифицировал 43 российских атлета, из которых только бобслеист Максим Белугин не оспорил это решение. В 2018 году CAS отменил дисквалификации 28 олимпийцев из России, напоминает агентство спортивных новостей SID.

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    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

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  • женская сборная России по хоккею

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    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

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    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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