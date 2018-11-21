Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг, 24 сентября, принял решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Об этом сообщила пресс-служба CAS. Спортсменки оспаривали вердикты о пожизненной дисквалификации и лишении их всех наград, выигранных на зимней Олимпиаде в Сочи, которые вынесла дисциплинарная комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) в ноябре и декабре 2017 года.

Суд решил, что Вилухина и Романова были наказаны неправомерно. "Комиссия постановила, что выводы и санкции, наложенные на госпожу Вилухину и госпожу Романову в оспариваемых решениях, должны быть отменены и их результаты в соревнованиях на Играх в Сочи следует восстановить". Таким образом, МОК обязан вернуть Вилухиной ее серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке в Сочи.

При этом серебро за командную эстафету, в которой Россию представляли Вилухина, Зайцева, Романова и Шумилова, возвращено не будет, поскольку апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично. "Комиссия пришла к выводу, что Зайцева совершила нарушение антидопинговых правил в форме использования запрещенного метода (подмена мочи) и в форме использования запрещенного вещества". В то же время пожизненная дисквалификация спортсменки была отменена. Ей было запрещено участие лишь в следующих за сочинскими Зимних Олимпийских играх. То есть, по сути, в соревнованиях, которые прошли в корейском Пхенчхане в 2018 году.

Допинговый скандал

После заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о государственной системе манипуляции с допинг-пробами, применявшейся, в частности, и на Олимпиаде в Сочи, МОК пожизненно дисквалифицировал 43 российских атлета, из которых только бобслеист Максим Белугин не оспорил это решение. В 2018 году CAS отменил дисквалификации 28 олимпийцев из России, напоминает агентство спортивных новостей SID.

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