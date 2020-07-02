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Гривна

Гривна - национальная денежная единица (валюта) Украины

Гривна (по-украински "гривня") - с 1996 года национальная денежная единица Украины. Названа в честь древнерусской гривны, которая представляла собой слиток серебра. 1 гривна равняется 100 копейкам (по-украински "копійка"). Код валюты в стандарте ISO 4217 - UAH. В период между провозглашением независимости Украины (24 августа 1991 года) и введением гривны расчеты в стране производились временные банкнотами – купонами, которые официально назывались карбованцами (купоно-карбованцами).

March 14, 2018 - Kiev, Ukraine - YAKIV SMOLII, acting of Head of the Ukrainian National Bank, attends presentation of new Ukrainian hryvnia (UAH) coins at the National Bank of Ukraine, in Kiev, Ukraine, on 14 March 2018. Ukrainian Parliament has appointed YAKIV SMOLII to the post of Head of the National Bank of Ukraine on 15 March |

Нацбанк Украины без капитана: курс на дно? 02.07.2020

Как отставка Якова Смолия с поста директора НБУ отразится на украинской банковской системе и что будет с гривней? DW собрала мнения экспертов.
Members of the National Guard of Ukraine wearing protective face masks stand guard in front of the Ukrainian parliament building amid coronavirus (COVID-19) concerns in Kiev, Ukraine March 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY

Жизнь в Украине замирает перед угрозой коронавируса 17.03.2020

Украина принимает чрезвычайные меры по противодействию эпидемии коронавируса SARS-CоV-2. Паники нет, но, как отмечает корреспондент DW в Киеве, тревожность населения усиливается.
Geldbeutel mit Geldscheinen: russischen Rubel, ukrainischen Hryvna, US-Dollar und Euro. Autor: Inna Kuprijanova, DW, 12.03.2015.

Курсы рубля и гривны падают на фоне инцидента в Керченском проливе 26.11.2018

Инвесторы проявляют нервозность на фоне вооруженного инцидента между Россией и Украиной. Аналитики ожидают дальнейшего падения курсов валют обеих стран.

Russische Bank Sberbank in der Ukraine, Proteste, Kiew, April 2017. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Alexander Sawitzkiy und wurden freigegeben.

Украинские националисты добиваются закрытия российских банков 11.04.2017

Попытки националистических партий заблокировать работу российских банков на Украине натолкнулись на сопротивление властей. Эксперты объясняют это вмешательством в ситуацию МВФ.
Valeria Gontareva new National Bank Chief speaks to lawmakers during a session of the parliament in Kiev, Ukraine, Thursday, June 19, 2014. The Ukrainian parliament on Thursday approved Ukraine's new foreign minister, prosecutor-general and National Bank Chief. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)

Глава Нацбанка Украины заявила об уходе в отставку 06.04.2017

О намерении покинуть занимаемый пост объявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Представители оппозиции обвиняют ее в разрушении банковской системы страны.
Soldier of the ukrainian army in a checkpoint in the entrance to Troitske, one of the closest village to the combat frontlines in the war in eastern Ukraine. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Блокада Донбасса и отсрочка кредита МВФ - для Украины шок, но не катастрофа 21.03.2017

Немецкие экономисты оценили потери украинской экономики от разрыва связей с Донбассом в 1,6 процента ВВП. Блокада и перенос транша МВФ будут способствовать обесценению гривны.
11.02.2016 **** Leben an der Front von Luhansk in der Ost-Ukraine Europas jüngste Grenze Der Personenübergang in Stanica Luhansk ist der einzige Weg entlang der nördlichen Frontlinie, um von ukrainisch gehaltenem Gebiet in die Hochburg Luhansk der von Russland unterstützten Separatisten zu gelangen. © DW/F. Hofmann

Блокада Донбасса грозит девальвацией гривны 24.02.2017

Вероятное введение Нацбанком Украины валютных ограничений из-за блокады Донбасса чревато девальвацией гривны, падением потребления и проблемами у иностранных инвесторов, считают экономисты.
ARCHIV: Visitors are silhouetted against the logo of the International Monetary Fund at the main venue for the IMF and World Bank annual meeting in Tokyo in this October 10, 2012 file photo. Even as the International Monetary Fund prepares to accept China's yuan in its basket of reserve currencies, a major diplomatic victory for Beijing's campaign to internationalise the currency, foreign companies are growing more sceptical. Thanks to recent reforms in China and the endorsement of key European governments, including Britain during a visit by President Xi Jinping last month, the yuan looks increasingly likely to find its way into the IMF reserve basket, known as Strategic Drawing Rights (SDR). REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files +++ Copyright: Reuters/K. Kyung-Hoon

Украина-МВФ: охлаждение отношений в летнюю жару 04.08.2016

МВФ задерживает кредитование Украины из-за несбалансированного госбюджета и пробуксовки структурных реформ, считают экономисты. Они не исключают нового скачка инфляции и девальвации украинской гривны уже этой осенью.
20.07.2016 Forensic experts examine the wreckage of a burned car in Kiev, Ukraine, Wednesday, July 20, 2016. Pavel Sheremet, 44-year old Belarusian-born prominent journalist was killed in a car bombing in Ukraine's capital, Kiev. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) | Copyright: picture-alliance/(AP Photo/S. Chuzavkov

В Киеве пообещали 200 тысяч гривен за информацию об убийстве Шеремета 26.07.2016

Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил вознаграждение в 200 тысяч гривен за информацию, которая поможет в расследовании убийства Павла Шеремета.
ARCHIV - Geldscheine der ukrainischen Währung Griwna, aufgenommen am 20.04.2012 in Kiew in der Ukraine. Die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine hängt trotz neuer Milliardenhilfen weiter an einem dünnen Faden. Eine entscheidende Rolle beim Ringen um die Finanzen spielt ein US-Großinvestor, der über ein Drittel der internationalen Staatsanleihen hält. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa 0093 vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

НАБУ: Киев из-за коррупции недосчитался миллиарда гривен 18.04.2016

По словам главы Национального антикоррупционного бюро, по ряду дел уже возбуждено уголовное производство. Речь идет, в частности, о госпредприятии "Запорожьеоблэнерго".
Thema: Donezk, Donetsk, Russische Währung, Rubel, Supermärkte, Preise in Rubel, Ost Ukraine, 1 September 2015 *** DW Korrespondent Inna Kupriyanowa

"Одарили рублем": в ДНР и ЛНР высокие цены и дефицит гривны 01.09.2015

Переход на российский рубль, как основное средство расчета в непризнанных республиках ЛНР и ДНР с 1 сентября, ударил по покупательной способности населения. Репортаж DW.

Девальвация 2.0 в России (24.08.2015) 24.08.2015

Вторая волна девальвации накрыла Россию. С мая этого года рубль потерял треть своей стоимости. В числе причин стремительно дешевеющая нефть и бегство от рисков. Под наибольшим давлением могут оказаться валюты стран СНГ.

Тенге "поплыл" вслед за юанем и рублем (21.08.2015) 21.08.2015

Власти Казахстана провели валютную реформу, отпустив национальную валюту тенге в свободное плавание. Низкие цены на сырье подстегивают глобальную гонку девальваций.
Feb. 5, 2015 - Deputies of Ukrainian parliament prepare to vote for removal of parliamentary immunity. Deputies of Verkhovna Rada sent to the Constitutional Court law on immunity of people's deputies of Ukraine and judges submitted to the parliament Petro Poroshenko on February 5, 2015

Скандальный закон: как депутаты помогают валютным заемщикам 03.07.2015

Депутаты Верховной рады обязали банки конвертировать заемщикам валютные кредиты в гривну и пересчитать по курсу, действующему на момент сделки. Этот закон вызвал большой резонанс.
Eine Filiale der Raiffeisen Bank Nis in Serbien, aufgenommen am Mittwoch (18.01.2012). Nis ist mit rund 235.000 Einwohner die zweitgrößte Stadt Serbiens. Foto: Jens Wolf

Почти всю прибыль Raiffeisen Bank принесла его российская "дочка" 21.05.2015

Из-за сложной ситуации в Восточной Европе прибыль Raiffeisen Bank в первом квартале 2015 года упала на 41,2% до 100 млн евро. Ее большую часть принесло дочернее предприятие в России.
Russische Rubel

Власти ДНР начали выплату пенсий в рублях 01.04.2015

Населению самопровозглашенной ДНР начали выплачивать пенсии в российских рублях. Из-за разницы курсов пенсии в этом регионе на 10 процентов ниже пенсий, выплачиваемых на территории Украины, подконтрольной Киеву.
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