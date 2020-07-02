Гривна - национальная денежная единица (валюта) Украины

Гривна (по-украински "гривня") - с 1996 года национальная денежная единица Украины. Названа в честь древнерусской гривны, которая представляла собой слиток серебра. 1 гривна равняется 100 копейкам (по-украински "копійка"). Код валюты в стандарте ISO 4217 - UAH. В период между провозглашением независимости Украины (24 августа 1991 года) и введением гривны расчеты в стране производились временные банкнотами – купонами, которые официально назывались карбованцами (купоно-карбованцами).