Греция требует переселения беженцев в другие страны ЕС

Министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас в воскресенье, 2 июня, потребовал переселить соискателей статуса беженца в другие европейские страны. По мнению Витсаса, чьи слова приводит Welt am Sonntag, Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в 2018 году таковых было около 60 тысяч. Изучение запросов должно быть перераспределено между всеми странами-членами Евросоюза, полагает греческий министр. "Если страна, где беженцы пересекают границу ЕС, уже рассмотрела определенное количество заявлений, следующие запросы должны переходить к другим странам. И эти беженцы должны быть переселены в те страны", - заявил Витсас.

Димитрис Витсас отверг подозрения, что греческие ведомства работают недостаточно эффективно. "Правительство Греции делает все возможное", - заявил он. Министр указал, что ситуация превышает возможности страны. "Мы же не несем ответственность за нынешнее тяжелое положение с беженцами", - добавил Витсас. Он также обвинил Брюссель в том, что ЕС оставил Грецию один на один с проблемой. "Я считаю, что политика ЕС ограничена национальными интересами", - полагает Димитрис Витсас, что является "большой проблемой".

В мае 2019 года Греция вновь зафиксировала существенно большее количество мигрантов, прибывших из Турции. По данным ООН и греческой береговой охраны, с 1 по 26 мая в страну прибыло около 1300 человек, из них две трети - через Эгейское море, прочие - наземным путем.

В марте 2016 года ЕС договорился с правительством Турции, что мигранты, которые незаконно попали на греческие острова, могут быть высланы обратно в Турцию. В 2015 году в Грецию через Турцию попало 857 тысяч беженцев. В 2018 году их число снизилось примерно до 50 тысяч. Однако лагеря для беженцев на ряде греческих островов, включая Лесбос и Кос, остаются переполненными. Для их разгрузки правительство Греции регулярно перевозит беженцев на материковую часть страны.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

