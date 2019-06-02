 Греция требует переселения беженцев в другие страны ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 02.06.2019

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Европа

Греция требует переселения беженцев в другие страны ЕС

В Афинах полагают, что ситуация с беженцами превышает возможности Греции. Греческий министр заявил, что Евросоюз оставил его страну один на один с проблемой.

Беженцы в Греции, апрель 2019 г.

Беженцы в Греции, апрель 2019 г.

Министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас в воскресенье, 2 июня, потребовал переселить соискателей статуса беженца в другие европейские страны. По мнению Витсаса, чьи слова приводит Welt am Sonntag, Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в 2018 году таковых было около 60 тысяч.  Изучение запросов должно быть перераспределено между всеми странами-членами Евросоюза, полагает греческий министр. "Если страна, где беженцы пересекают границу ЕС, уже рассмотрела определенное количество заявлений, следующие запросы должны переходить к другим странам. И эти беженцы должны быть переселены в те страны", - заявил Витсас.

Димитрис Витсас отверг подозрения, что греческие ведомства работают недостаточно эффективно. "Правительство Греции делает все возможное", - заявил он. Министр указал, что ситуация превышает возможности страны. "Мы же не несем ответственность за нынешнее тяжелое положение с беженцами", - добавил Витсас. Он также обвинил Брюссель в том, что ЕС оставил Грецию один на один с проблемой. "Я считаю, что политика ЕС ограничена национальными интересами", - полагает Димитрис Витсас, что является "большой проблемой".

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В мае 2019 года Греция вновь зафиксировала существенно большее количество мигрантов, прибывших из Турции. По данным ООН и греческой береговой охраны, с 1 по 26 мая в страну прибыло около 1300 человек, из них две трети - через Эгейское море, прочие - наземным путем.

В марте 2016 года ЕС договорился с правительством Турции, что мигранты, которые незаконно попали на греческие острова, могут быть высланы обратно в Турцию. В 2015 году в Грецию через Турцию попало 857 тысяч беженцев. В 2018 году их число снизилось примерно до 50 тысяч. Однако лагеря для беженцев на ряде греческих островов, включая Лесбос и Кос, остаются переполненными. Для их разгрузки правительство Греции регулярно перевозит беженцев на материковую часть страны.

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