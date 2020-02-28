 Греция и Болгария усиливают контроль на границе с Турцией | Новости из Германии о Европе | DW | 28.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Греция и Болгария усиливают контроль на границе с Турцией

Греция объявила о закрытии погранперехода, после того как беженцы пытались прорваться на территорию страны. Власти Болгарии объявили о том, что отправят 1000 солдат для усиления пограничных сил.

Беженцы осаждают погранпереход на границе Турции и Греции

Беженцы осаждают погранпереход на границе Турции и Греции

На фоне резкого обострения конфликта в сирийском Идлибе Греция и Болгария объявили об ужесточении контроля на границе с Турцией. Как сообщает агентство dpa в пятницу, 28 февраля, Афины были вынуждены не только закрыть один из пограничных переходов с сопредельным государством, но и применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить попытку беженцев прорваться на территорию страны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в своем Twitter, что его страна не собирается снисходительно относится к попыткам нелегально перейти границу. Греция не несет ответственности за драматические события в Сирии и не намерена за них платить. Как сообщает Merkur.de, Мицотакис в телефонном разговоре уже проинформировал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), а также руководство Евросоюза и входящие в ЕС страны о происходящем на греко-турецкой границе.

Контекст

Наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Идлиб привело к эскалации конфликта с Турцией. Ситуация грозит разрушить хрупкое соглашение между Анкарой и Москвой. (13.02.2020)

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с миграционным кризисом канцлер Меркель и правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты. (10.05.2019)

Правительство в Софии предупредило о возможности нового миграционного кризиса на фоне попыток Европы обуздать вспышку коронавируса. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов объявил о готовности направить на границу с Турцией 1000 солдат и армейское оборудование. По его словам, ни один нелегальный мигрант не попадет на болгарскую территорию.

Ранее Анкара заявила, что ожидает нового притока беженцев в связи с обострением ситуации на северо-востоке Сирии.  При этом ресурсы Турции, уже принявшей около 3,7 млн вынужденных мигрантов, исчерпаны. Представитель турецкого правительства в четверг, 27 февраля, объявил, что с этой минуты все беженцы вольны пересечь границу Турции с Евросоюзом. Спустя несколько часов после этого заявления, сотни людей пешком и на машинах такси двинулись в сторону границы, сообщает агентство Reuters.

Смотрите также:

  • Дамаск. Разрушенные в результате авианалета дома

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Раненые помогают в поисках

    Сирийский город Дума, что к северо-востоку от Дамаска. Хотя этот человек сам ранен, вместе с другими он занимается поисками выживших. Незадолго до того сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, совершила очередной авианалет. По оценкам ООН, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, были убиты минимум 250 тысяч человек.

  • Турция, город Суруч. Лагерь для приема беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Война в поле зрения

    В лагере для беженцев, что в турецком городе Суруч, нашли убежище около 40 тысяч сирийцев, бегущих от гражданской войны. Она бушует лишь в нескольких километрах отсюда, в сирийском городе Кобане, который виден на горизонте. Сам лагерь выглядит как небольшое поселение: с мечетями, школами и широкими улицами. Однако надолго здесь задерживаться никто не хочет.

  • Сирийский беженец показывает свой шрам

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Метка войны

    Абдурахман Ясер аль-Саад добрался до турецкого Измира. 16-летний сириец показывает другим беженцам огромный шрам на животе. Юноша находился в школе, когда сирийские ВВС сбросили на нее "бочковую бомбу" - зажигательную бомбу кустарного производства. Абдурахман был тяжело ранен.

  • Юная сирийская беженка в Турции.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В ожидании лучшей жизни

    По пути в ЕС многие беженцы оказываются в Измире. Отсюда они хотят ехать дальше, в Грецию. При этом спасательные жилеты играют важную роль, поскольку далеко не все умеют плавать, а лодки и корабли нелегальных перевозчиков, как правило, переполнены. В ожидании следующего этапа своего "путешествия", люди ночуют под открытым небом. Позволить себе отель они не могут.

  • Турция. Беженец, добравшийся до берега.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Выплывший

    Этот беженец все-таки сумел доплыть до берега турецкого курорта Бодрум. Ранее он пытался проникнуть на одну из надувных лодок, на которых контрабандисты перевозят людей в Грецию. Эта "услуга" стоит больших денег - около 1000 евро за человека

  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Короткий путь - огромный риск

    Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Отдых рядом с отчаянием

    По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В поезд - любой ценой

    Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Смотреть видео 25:52

Тысячи беженцев мерзнут на Балканах: ЕС ждет новый миграционный кризис? Европа в фокусе

Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эрдоган против сирийских беженцев: что думают мигранты о военной операции Анкары. Европа в фокусе  

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой  

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)  

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19  

Скандал в Германии: немцы возмущены фильмом российского режиссера  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно