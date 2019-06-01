Грета Тунберг отправилась через Атлантику на конференцию по изменению климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на высокотехнологичной яхте "Malizia" из Плимута, расположенном на южном побережье Англии, через Атлантику в Нью-Йорк. Перед отплытием в среду, 14 августа, состоялась пресс-конференция, на которой школьница заявила: "Немногие имеют возможность, принять участие в таком туре. Только очень немного могут делать то, что я делаю, и поэтому я использую каждую возможность, чтобы делать это".

Грета Тунберг отправилась в Америку на яхте, потому что принципиально не летает на самолетах, которые, по ее убеждению, наносят огромный вред экологии. Ожидается, что переход через Атлантику займет около двух недель. Помимо отца, Грету сопровождает кинорежиссёр, который будет снимать документальный фильм об этой поездке. Судном будут управлять два опытных яхтсмена.

Грета Тунберг, по собственным словам, ставит перед собой цель поднять тему защиты климата за океаном на новый уровень. Шведская активистка примет участие в конференции ООН по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке. А в декабре она посетит всемирную конференцию по защите климата в столице Чили, Сантьяго. В перерывах между этими мероприятиями Грета собирается присоединиться к экологическим демонстрациям "Fridays for Future" и встретиться с пострадавшими от последствий климатических изменений.

Экологическое движение "Fridays for Future"

Шведская школьница Грета Тунберг является инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего". С 2018 года на протяжении месяцев она каждую пятницу выходит на пикеты по защите климата. К ее акциям присоединились тысячи школьников. Вместо занятий за партойпо пятницам они проводят демонстрации. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру. Только в Германии существует более 230 таких групп.

7 июля Грета получила высшую награду Amnesty International - звание "Посол совести, а недавно ее выдвинули на Нобелевскую премию.

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