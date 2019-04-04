Гранаты и свиная голова: суд в Киеве слушает дело о громких ксенофобских преступлениях

Зал Печерского райсуда Киева в наручниках уныло покидают 36-летний владелец валютных обменников из Черкасс Дмитрий Чернодубравский и 37-летний одессит-строитель Сергей Бахчеван. 3 апреля коллегия судей оставила их под стражей еще на два месяца - обоим вменяют участие в преступной группировке, которая совершила 13-х преступлений в 2016-2017 годах: хулиганство, разжигание межнациональной розни, осквернение памятников и религиозных святынь, теракты и покушение на убийство.

Чернодубравского следствие называет руководителем преступной группы, Бахчевана - непосредственным исполнителем терактов и актов вандализма. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Еще двое подозреваемых - 49-летний Борис Мущенко и 26-летний Богдан Шевченко - находятся в розыске.

Дмитрий Чернодубравский с адвокатом

Антисемитская выходка на могиле рабби Нахмана

Перевалило уже за второй час ночи, но 21 декабря 2016 года в синагоге на могиле рабби Нахмана, что в Умани, все еще горел свет, и толпились несколько верующих. На двух новых посетителей поначалу никто не обратил внимания - до Хануки оставалось три дня, и к священному для многих хасидов месту приходило много людей.

Но вместо молитв двое мужчин начали выкрикивать антисемитские оскорбления и поливать присутствующих красной краской, похожей на кровь. Прежде чем охранник успел вызвать полицию, они бросили на могилу иудейского праведника голову свиньи с вырезанной свастикой и скрылись на черном внедорожнике.

Утром фото свиной головы уже расходились по мировым СМИ, нападение официально осуждали в киевских посольствах, генпрокурор Юрий Луценко обещал взять расследование под личный контроль, а местная полиция на ходу переквалифицировала дело из хулиганства на непопулярную статью "разжигание межнациональной розни". Сначала следователи заподозрили местных антисемитов и проверяли данные всех мобильных телефонов, работавших в ту ночь неподалеку синагоги. Но результата это не принесло.

Поджог синагоги не удался

Сегодня этот эпизод следствие считает первым нападением преступной группы: по его данным, Бахчеван и Шевченко разливали краску в синагоге, Мущенко был за рулем, а Чернодубравский спланировал преступление и заплатил остальным по 700 долларов.

Паломники-хасиды у могилы рабби Нахмана (фото из архива)

На след злоумышленников правоохранители вышли только через девять месяцев после преступления. За это время преступники, по данным следствия, попытались поджечь львовскую синагогу "Цоры Гилод", но промахнулись "коктейлем Молотова". Однако провокации устраивались не только против иудейских святынь - подсудимых обвиняют также в осквернении киевских памятников польским офицерам, ветеранам военной операции в Донбассе и монумента писательницы Елены Телиги.

Группа также провела целую серию ночных взрывов: перед посольствами Литвы (24 апреля) и США (8 июня), консульством Польши в Луцке (10 июля), возле офисов партии "Национальный корпус" (22 мая) и черкасской милиции (3 июля). Все они квалифицируются следователями как хулиганство - пока не появляются первые жертвы.

Подрыв гранаты на День независимости

Обвинительный акт по делу Чернодубравского и Бахчевана прокурор Игорь Мартынюк не может зачитать уже несколько месяцев - рассмотрение дела по сути несколько раз переносилось из-за отпуска судей или по ходатайству адвокатов. Впрочем, документ, утвержденный Генпрокуратурой Украины, имеется в распоряжении DW. На этот раз объявление акта отложили из-за отсутствия адвоката одного из главных пострадавших - 36-летнего киевлянина Андрей Дидушко.

Сергей Бахчеван с адвокатом

24 августа 2017 года бывший снайпер Дидушко гулял по центру Киева вместе с женой и тещей своего боевого товарища - капитана-десантника Валерия Чибинеева - пока тот принимал участие в праздничном параде по случаю Дня независимости Украины. Когда около двух часов дня они проходили мимо Художественного музея на улице Грушевского, за их спинами взорвалась граната. Все трое получили ранения: Дидушко до сих пор носит осколки в плече и животе, жене Чибинеева вытащили осколок из ноги, а ее мать на время впала в кому из-за ранения головы.

Полиция квалифицировала взрыв как покушение на умышленное убийство. Удивительно, но свидетелей, которые бы видели нападающего с гранатой, на улице Грушевского тогда не нашлось. Впрочем, правоохранители нашли неподалеку предохранитель от гранаты. Позже экспертиза установит, что следы ДНК на нем принадлежат Сергею Бахчевану.

Снова Умань

Через месяц преступная группа снова вернется в Умань - на праздник Рош ха-Шана, когда могилу Нахмана посещают тысячи хасидов. Следствие утверждает, что Бахчеван бросил свою последнюю гранату в сторону мемориала рано утром 21 сентября. Взрыв задел соседний сарай, где ночевали паломник из Израиля и его 13-летний сын, но они получили лишь царапины.

Из дальнейших заявлений правоохранителей следует, что в тот раз в Умани Бахчеван впервые "засветился" на камерах наблюдения, что, видимо, и ускорило расследование. По крайней мере, когда через десять дней он и Борис Мущенко отправятся подрывать новую цель - памятник Семи венгерским племенам в Закарпатье - там их уже будут ждать полицейские.

Кто запустил "Торпеды"?

Бахчевана и Мущенко задержали 1 октября 2017 на Верецком перевале. Последний признался в планах подрыва памятника и, очевидно, дал и другие свидетельства. В тот же вечер в Киеве арестовали Чернодубравского.

На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков хвастался раскрытием громких преступлений, целью которых якобы была дискредитация Украины и разжигания внутренних конфликтов. Некоторые из перечисленных им эпизодов так и не вошли в обвинительный акт по Бахчевану и Чернодубравскому.

Задержанных министр записал в преступную группировку "Торпеды", известную на Черкащине с 1990-х годов. А вероятными заказчиками дестабилизации назвал экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба и бывшего нардепа Владимира Олийныка - членов Партии регионов, еще в 2014 году сбежавших в Россию. В полиции утверждали даже, что "Торпеды" готовили покушение на самого Авакова, а заказ приписывали иностранным спецслужбам.

Но в обвинительном акте, который прокуратура передала в суд, нет упоминаний ни про "Торпеды", ни про Олийныка или Тулуба, ни про иностранные спецслужбы. Заказчиками преступлений в нем записаны "неустановленные лица". Также не объясняет следствие происхождения денег и взрывчатки, которые использовали нападавшие.

Дмитрий Чернодубравский и Сергей Бахчеван отрицают свою вину во всех преступлениях и заявляют, что их оклеветал Борис Мущенко. После сотрудничества со следствием тот еще в январе 2018 года вышел из СИЗО под домашний арест - но уже в июне бежал и находится в розыске. Четвертый член группы Богдан Шевченко, которого следователи считают организатором, так никогда и не был задержан.

DW продолжит следить за ходом суда и следствия.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Синагоги в Германии Синагога в Берлине В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

Синагоги в Германии Синагога в Байройте Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

Синагоги в Германии Синагога в Кельне Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

Синагоги в Германии Синагога в Зульцбурге Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

Синагоги в Германии Синагога во Франкфурте-на-Майне Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

Синагоги в Германии Еврейское кладбище в Вормсе Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

Синагоги в Германии Синагога в Эссене Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

Синагоги в Германии Синагога в Аугсбурге Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

Синагоги в Германии Синагога в Ульме Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Синагоги в Германии Синагога в Регенсбурге Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее. Автор: Ефим Шуман, Анне Термече

