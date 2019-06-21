 Гражданским самолетам США запретили летать над Персидским заливом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

Гражданским самолетам США запретили летать над Персидским заливом

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о запрете полетов самолетов США над Персидским заливом и Оманским заливом из-за роста политической напряженности.

Принадлежащий США дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой над Оманским заливом

Принадлежащий США дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой над Оманским заливом

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в четверг, 21 июня, о запрете перелетов над Персидским заливом и Оманским заливом для всех зарегистрированных в США самолетов.  

"Полеты в районах полетной информации Тегерана запрещаются до дальнейших распоряжений в связи с повышенной военной активностью и ростом политической напряженности в регионе", сообщило FAA в четверг, 21 июня, на своей странице в Twitter.

Контекст

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене. (15.06.2019)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

В тот же день в Эр-Рияде состоялась встреча замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида бен Сальмана со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком. Во время обсуждения ситуации со сбитым американским дроном принц Халед бен Сальман заявил, что его страна готова оказать США поддержку при оказании давления на Иран.

Эту информацию представитель Королевства Саудовская Аравия также опубликовал на своей странице в Twitter.

Конфликт вокруг сбитого Ираном дрона США

США утверждают, что дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит вечером в среду, 19 июня, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". По данным Центрального командования ВС США, в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран.

В частности, Брайан Хук заявил тогда, что, по данным разведки США, "иранские суда 12 и 13 июня вели операции в Оманском проливе и вблизи от него и  приближались как к Front Altair, так и к Kokuka Courageous (названия пострадавших танкеров. - Ред.), перед тем как на них произошли взрывы".

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    Автор: Наталья Позднякова


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