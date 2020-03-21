Гражданин ФРГ задержан по подозрению в подготовке крушения поезда

Полиция в субботу, 21 марта, задержала 51-летнего гражданина Германии, который, предположительно, ослабил рельсовые скрепления на 80-метровом участке железнодорожного полотна в районе моста в Нидернхаузене (земля Гессен). Об этом сообщил телеканал n-tv со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне.

Опасное место на маршруте между Кельном (Северный Рейн - Вестфалия) и Франкфутом (Гессен) было обнаружено 20 марта машинистом, после того как он заметил отклонения в движении поезда. После этого участок пути был перекрыт.

Освобожден из тюрьмы в Нюрнберге

По данным издания Spiegel Online, у подозреваемого нет постоянного места жительства. Несколько месяцев назад его освободили из одного из пенитенциарных учреждений Нюрнберга. Там он, по информации издания, отбывал срок за шантаж. В его автомобиле были обнаружены инструменты, с помощью которых мужчина, предположительно, ослабил скрепления. Причины его поступка не уточняются.

В субботу, 21 марта, железнодорожное сообщение между Франкфуртом и Кельном было восстановлено в полном объеме.

Смотрите также:

Самые быстрые поезда в мире Вокруг Света Немецкий концерн Siemens строит для Deutsche Bahn высокоскоростные поезда Velaro. Максимальная скорость модели - 320 километров в час. Поезда этой линии производства стали "экспортным шлягером" в Испании, Китае, России и Турции. С 2007 года они проехали в перечисленных странах путь длиною больше миллиарда километров. Как подсчитали аналитики Siemens, это 25 тысяч кругосветных путешествий.

Самые быстрые поезда в мире У истоков Самые быстрые поезда в Европе появились сначала во Франции. Первая линия французской сети скоростных поездов TGV была открыта в 1981 году между Парижем и Лионом. Новая модель может развивать скорость до 574 километров в час. Правда, средняя скорость французских поездов - 320 километров в час. Поезда на базе модели TGV сегодня можно увидеть в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

Самые быстрые поезда в мире Тон задала Япония Задолго до ввода в эксплуатацию французских скоростных поездов японцы в 1964 году построили высокоскоростную сеть железных дорог "Синкансэн". Первая линия протяженностью 515 км, которые поезд преодолевал за два с половиной часа, была открыта между Осакой и Токио к началу летней Олимпиады. "Поезда-пули", как их называют в Японии, сегодня мчатся с максимальной скоростью 320 километров в час.

Самые быстрые поезда в мире Китайское чудо с немецким характером Самой быстрой считается первая в мире коммерческая железнодорожная линия на магнитном подвесе в Китае. Ее протяженность - 30 километров. Поезд преодолевает это расстояние за 7 минут 20 секунд. За это время пассажиры перемещаются из Шанхая в международный аэропорт города или наоборот. Железная дорога была построена с использованием немецких технологий.

Самые быстрые поезда в мире Как в самолете В Японии испытания высокоскоростных поездов на магнитной подушке идут полным ходом. Во время движения он не касается поверхности рельса. Единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. Он может развивать скорость до 500 километров в час. Открытие первого маршрута между Токио-Нагоя запланировано на 2027 год.

Самые быстрые поезда в мире Поезд будущего Проект вакуумного поезда Hyperloop существует пока только на бумаге. Идея принадлежит Элону Маску. Основатель компании SpaceX задумал построить поезд нового поколения в виде капсулы, которая будет двигаться по трубопроводу с максимальной скоростью 1200 километров в час. Интерес уже проявили калифорнийские компании. Однако критики сомневаются в том, что пассажиры будут чувствовать себя комфортно.

Самые быстрые поезда в мире Скорость - не главное Такого мнения придерживаются в Германии. С января 2017 года Deutsche Bahn введет в эксплуатацию скоростной электропоезд ICE4. Он будет состоять из 12 вагонов на 830 сидячих мест. Новый поезд отличается не высокой скоростью, а своей экологичностью: при скорости 250 километров в час он будет тратить гораздо меньше энергии, чем его предшественники. Автор: Виктор Вайц

