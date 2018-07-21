Готовь розги летом, а латынь учи зимой! (фото)

Традиция таких праздничных шествий в некоторых немецких городах, участники которых несут в руках прутья, уходит корнями в XVII век. Существуют три версии, объясняющие их происхождение. Одна связана с эпидемиями чумы, во время которых люди не подавали друг другу руки, а вместо этого здоровались, касаясь прутьями. Другая версия указывает на походы школьников в лес, во время которых они летом заготавливали розги на новый учебный год. Однако наиболее вероятным является следующее предположение. Розги раньше вручали выпускникам школ в знак того, что они владеют латынью, вернее - грамматикой, символом которой является пучок прутьев или розог, считавшихся раньше атрибутом учености.

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Самый первый день в немецкой школе Школьный кулек В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже полтора века назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

Самый первый день в немецкой школе Ранцы на любой вкус Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

Самый первый день в немецкой школе Ланч-бокс с завтраком Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

Самый первый день в немецкой школе Благословение первоклассников Первый день в школе, как правило, начинается с богослужения в церкви, где благословляют новых школьников. В большинстве федеральных земель Германии в школах изучают основы католической и протестантской религии. Самостоятельное решение о том, ходить ли на такие уроки, школьники могут принять лишь с 14 лет. Можно вообще отказаться от урока религии, выбрав вместо этого этику или философию.

Самый первый день в немецкой школе Первый урок Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

Самый первый день в немецкой школе Наставники Ведь во время праздника новички знакомятся не только со своими учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями и учителя здесь – главные артисты, как на этом снимке.

Самый первый день в немецкой школе На память Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен. Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер



Где немцы проводят лето, если не едут в отпуск?

Лето в городе по-немецки Кафе-мороженое В Германии насчитывается более 5000 кафе, в которых продают вожделенное лакомство самых различных сортов. Летом кафе "расширяются": столики выносят на улицу, защиту от солнца обеспечивают зонты. Самые популярные сорта мороженого - ванильное, страчателла или ореховое. Его дети заказывают в форме спагетти с клубничным соусом. Но не только в кафе немцы любят проводить время летом...

Лето в городе по-немецки В пивном саду Многим доставляют удовольствие посиделки в пивном саду. А начало традиции пивных садов положил указ первого баварского короля Максимилиана (Maximilian I). В 1812 году он позволил владельцам погребов с июня по сентябрь разливать пиво на месте его изготовления. На снимке: крупнейший пивной сад в Мюнхене (на 8000 мест) - Hirschgarten.

Лето в городе по-немецки На даче Хотя на немецких дачах, в так называемых "садиках Шребера" (Schrebergarten), царит строгий устав, точно предписывающий дачникам, как должен быть засажен участок, отдыхать здесь любят - прежде всего, горожане. Ведь где еще можно поработатьь на грядках, понежится на собственном газоне, а потом устроить ужин на лоне природы с колбасками, поджаренными на гриле?

Лето в городе по-немецки В бассейне Бассейнов в Германии около 7000, более половины из них - открытого типа и работают, соответственно, только летом. Вода, свежий воздух, доступные цены, - удобно и недалеко от дома. Вот только иногда желающих освежиться бывает многовато...

Лето в городе по-немецки Или на озере Можно отправиться и на ближайшее озеро или запланировать более длительную вылазку на пару дней. Например, на третье по величине озеро Германии Кимзе (Chiemsee), прозванное "Баварским морем" ( на снимке). Здесь есть отлично оснащенные пляжи и возможность заняться водным спортом.

Лето в городе по-немецки В кино В особо жаркие дни можно спрятаться в… кинотеатре. В 2016 году число посетителей немецких кинотеатров составило 121 миллион человек. В хорошую погоду летом востребованы и кинотеатры под открытым небом - их в Германии более пятисот.

Лето в городе по-немецки В Берлине В 2016 году столицу Германии посетили почти 13 миллионов туристов, 40 процентов из них - иностранцы. Очевидно, что немцы и сами не прочь наведаться в Берлин и охотнее всего - летом. Прогулки по городу, пешком или на экскурсионном двухэтажном автобусе пользуются у посетителей немецкой столицы неизменной популярностью.

Лето в городе по-немецки На велосипеде Экскурсии немцы любят совершать и на велосипеде. Благо в Германии проложены велосипедные маршруты, а в Рурской области даже начали строить так называемый автобан для велосипедистов. Но любителям неторопливого путешествия можно отправиться по маршруту вдоль реки Ар (на снимке).

Лето в городе по-немецки На летнем фестивале Лето в Германии - пора фестивалей. От рэпа до регги - почти в каждые выходные где-нибудь проходит музыкальный праздник. Например, фестиваль Pangea в городке Пютниц неподалеку от острова Рюген или фестиваль Dockville в Гамбурге. На снимке: фестиваль хип-хопа Splash, проходящий на бывшей заводской территории неподалеку от Дессау.

Лето в городе по-немецки На Мальорке Ну а когда наступает пора отпуска, более миллиона немцев регулярно проводят его на Мальорке. Этот остров, принадлежащий к группе Балеарских островов, шутливо называют 17-й федеральной землей Германии, еще и потому, что многие немцы здесь живут круглый год. Поэтому немецкий язык на испанском острове так же привычен, как и немецкая кухня. Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер



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