Готовившим нападение на Макрона предъявлены обвинения

Органы юстиции Франции в субботу, 10 ноября, предъявили обвинения четырем правым экстремистам, которые предположительно готовили покушение на президента страны Эмманюэля Макрона. Мужчин в возрасте от 22 до 62 лет обвиняют в создании террористической группировки и незаконном владении оружием.

6 ноября Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) провела в департаментах Изер на юго-востоке Франции, Иль и Вилен в Бретани и Мозель в Лотарингии операцию по задержанию шести правых радикалов. По информации знакомых с расследованием источников, правоохранительным органам удалось прослушать телефонные разговоры мужчин, в которых те обсуждали различные замыслы, в том числе - атаку на главу государства.

План совершения нападения находился на ранней стадии разработки, сообщил в день задержания собеседник в следственных органах. Прокуратура в Париже начала расследование по подозрению в терроризме.

Возможная подготовка нападений на политиков и беженцев

За последний год во Франции произошло несколько эпизодов задержания правых радикалов. В частности, в октябре 2017 года были задержаны 10 человек, предположительно готовивших атаки на политиков, беженцев и мечети.

Среди вероятных целей указывали представителя правительства Франции Кристофа Кастанера (который сейчас занимает пост министра внутренних дел страны) и лидера левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

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