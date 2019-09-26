"Государство в смартфоне" по-украински: честолюбивый план со многими неизвестными

Министерство цифровой трансформации Украины было создано менее месяца назад. После назначения запорожского айтишника, бывшего советника Владимира Зеленского по вопросам информационных технологий Михаила Федорова вице-премьером и министром по вопросам цифровой трансформации никто в Украине толком не понимал, чем именно будет заниматься это ведомство. Но в пятницу, 27 сентября, "Минцифра", как его неформально называют, представило свои планы на ближайшие годы.

Требуется синхронизация

Мероприятие было необычным. Оно проходило "в реале" для IТ-специалистов в офисе одной из частных IT-компаний и виртуально - онлайн по специальному приглашению. Человеку, указавшему данные о себе, в частности номер телефона и адрес электронной почты, перед презентацией приходило письмо со ссылкой на онлайн-трансляцию и сообщением, что теперь его адрес будет использован для рассылки новостей от "Минцифры". Послушать презентацию пришли большинство министров и председатель Верховной рады.

Михаил Федоров намерен сделать Украину мировым лидером по внедрению электронных госуслуг

"Нам нужна синхронизация. До этого все бежали в разные стороны: каждое министерство, госорган пытался создать свой коттеджный городок, каждый закупал "железо", создавал услуги, но IТ-бизнес не участвовал в этом", - заявил министр Федоров. Он заверил, что его команда готова объединить все прежние наработки министерств, унифицировать и оцифровать все услуги, которые предоставляет государство, и разместить их на едином портале, чтобы украинцы как можно меньше контактировали с госслужащими. Таким способом в Украине хотят побороть коррупцию. "Контактировать сегодня с государством - для украинцев это стресс", - признал Михаил Федоров, пояснив, что об этом свидетельствуют результаты масштабного интернет-опроса, которое уже провело его министерство.

Государство как удобный сервис в смартфоне

По словам Федорова, "Минцифра" ставит перед собой задачу свести взаимодействие с государством к нажатию кнопок единого портала цифровых услуг, который будет называться "ДІЯ" (Действие). "Государство в смартфоне" - это когда максимальное количество украинцев имеют смартфоны, ноутбуки, компьютеры, у них есть доступ к интернету, они понимают, как пользоваться гаджетами, и не замечают при этом государства, поскольку государство превращается в удобный сервис, как Uber, Arinb или Booking", - отметил министр.

Он пообещал, что информация из всех реестров, а их в Украине более 350, будет сведена на одном - "ДІЯ". Там у каждого украинца будет цифровой кабинет, где будет отображаться вся информация, которой владеет о человеке государство. И когда кто-то из представителей государственных органов станет ее запрашивать, человеку придет сообщение на почту или телефон. Кроме того, в Украине планируют ввести смарт-ID, когда с помощью смартфона человек сможет везде поставить свою цифровую подпись, запустить электронное налоговое резидентство, чтобы можно было открыть компанию или счет в банке не приезжая в Украину. И ближайшее время будут запущены также сервисы PayPal, ETSY, STRYPE, которыми активно пользуются в мире, В министерстве рассчитывают, что в структуре ВВП страны IТ-бизнес будет занимать 10 процентов, а не 3, как сейчас.

По словам Федорова, проект разрабатывали на деньги международных доноров без привлечения государственных средств. Портал "ДІЯ" планируется запустить в конце ноября текущего года. А вообще у "Минцифры" амбициозные планы - за три года превратить Украину в лучшую в мире страну по внедрению электронных государственных сервисов и опередить по цифровизации Эстонию, которой понадобилось на это 20 лет.

Вопросы без ответов

Эксперты пока по-разному оценивают эти планы "Минцифры". Так, основатель и директор компании аналитической онлайн-системы YouControl Сергей Мильман говорит, что ему непонятно, как министерство будет работать над объединением и унификацией всех государственных реестров, поскольку информация туда вносится не всегда полная либо вообще не вносится. Кроме того, существует проблема с обновлением баз открытых данных, которые должны вести министерства и госорганы. "Увеличение процента в структуре ВВП, электронная демократия - это круто, но у нас проблема с качеством данных. Не услышал, что будет делать министерство с открытыми реестрами, их распорядителями и улучшением этих данных", - сказал корреспонденту DW Мильман.

Эксперт по автоматизации бизнес-процессов, директор компании Litiko Сергей Литвиненко считает представленный проект амбициозным и выполнимым, но отмечает, что трех лет для его реализации слишком мало. По мнению Литвиненко, за это время можно подготовить платформу, но чтобы научить людей пользоваться цифровыми сервисами и построить инфраструктуру для корректного функционирования этой платформы требуется, как показывает опыт Эстонии, больше времени.

Кроме того, Сергей Литвиненко напоминает, что пока остается открытым вопрос хранения большого массива оцифрованных личных данных украинцев и их безопасности. "Как будут отработаны вопросы взлома персональных данных? Facebook, Linkedin, которые вкладывают миллиарды долларов в безопасность, ломали. Где гарантии, что нельзя будет сломать единый портал цифровых сервисов "ДІЯ"? Ответа пока на это нет", - сказал Литвиненко.

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