Государственная стипендия в Германии станет больше

Министр образования ФРГ выступает за то, чтобы повысить сумму средств, выделяемых на поддержку студентов по программе BAföG. На получение стипендии могут рассчитывать и иностранцы.
Государственную стипендию-ссуду BAföG в Германии получают студенты из малоимущих семей и те, кто проходят профобучение. На сегодняшний день ее максимальный размер составляет 735 в месяц. Этого на учебу и жизнь не хватает. Новая реформа должна улучшить условия.
BAföG: что изменится
Стипендия-ссуда BAföG выдается на весь срок обучения. Ее получатель обязан возвратить государству лишь половину предоставленной суммы. Ссуда является беспроцентной, а ее погашение начинается только через пять лет после получения последней стипендии. При этом на возврат кредита отводится 20 лет. Его размер зависит от уровня дохода родителей и самого студента, среди прочего, и от того, снимает ли претендент отдельную квартиру. Программа была разработана в 1970-е годы, чтобы предоставить равные шансы на образование. При всех преимуществах BAföG не перестает быть предметом критики.
В последние годы число тех, кто получает такую стипендию, сокращается. В 2017-м этой возможностью воспользовались лишь 14 процентов всех учащихся. Поэтому министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек (Anja Karliczek) решилась на очередную реформу. Законопроект еще предстоит рассмотреть в представительстве федеральных земель - бундесрате и бундестаге.
В частности, в планах повысить сумму стипендии с 735 до 850 евро уже в зимнем семестре 2019 года, в частности, за счет увеличения выплат за квартиру тем, кто живет отдельно от родителей. В Германии дорожает арендное жилье, особенно в университетских городах, поэтому размер выплат по этой статье расходов возрастет с 250 до 325 евро. Тому, кто не сможет в течение 20 лет вернуть государству половину кредита и при этом докажет, что исправно платил, оставшуюся часть долгов спишут.
На сегодняшний день на максимальный размер стипендии могут рассчитывать студенты, годовой доход родителей которых составляет около 20500 евро до вычета налогов. Частичная стипендия полагается, если родители получают не более 40000 евро в год.
Bafög для иностранцев
Государственная стипендия-ссуда предназначена в основном для тех, у кого есть немецкое гражданство. Но и иностранные студенты могут подать заявку на ее получение. Правда, для этого необходимо соответствовать ряду требований. Возможность получить стипендию есть у студентов с бессрочным видом на жительство, а также если один из родителей или супруг является гражданином Германии или другой страны ЕС.
В иных случаях кандидат на получение стипендии до начала учебы должен иметь пятилетний стаж работы в Германии. Иностранный студент также может подавать заявку в случае, если один из его родителей находится в Германии в течение шести лет, три из которых он занимается трудовой деятельностью. Еще одним условием, правда, обязательным и для граждан Германии, является возраст заявителя, который на момент начала обучения не должен превышать 30 лет, а в случае обучения по магистерской программе - 35 лет.
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