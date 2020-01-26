Госсекретаря США обвинили в матерных криках на журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 25 января, обвинил во лжи и наличии скрытой повестки американские СМИ после напряженного интервью в студии общественной медиакомпании NPR. Проведшая его журналистка Мэри Луиз Келли сообщила, что по завершении эфира Помпео накричал на нее и обругал матом, поскольку она задала ему неудобный вопрос об увольнении посла США в Украине.

Вслед за этим госсекретарь резко раскритиковал журналистку в неожиданном официальном заявлении своего ведомства. Келли "дважды солгала" главе Госдепартамента США, говорится в заявлении Помпео. По его словам, в первый раз это произошло "при подготовке интервью" в декабре 2019 года, а во второй раз - 24 января, когда журналистка "согласилась не обнародовать нашу беседу после интервью".

В интервью с Помпео разговор шел о политике США в отношении Ирана. Затем ведущая перешла к Украине и попросила главу Госдепартамента объяснить, как именно он публично защищал от словесных нападок бывшего посла Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Помпео ограничился репликой о формировании "великолепной команды" в Госдепартаменте, каждого представителя которой он поддерживал. Затем госсекретарь заявил, что согласился прийти на интервью, чтобы беседовать об Иране.

Журналистка утверждает, что после интервью глава Госдепа США не только выругал ее, но и достал контурную карту, попросив указать на ней Украину. Заявление Помпео завершается фразой: "Стоит отметить, что Бангладеш - не Украина". При этом репортер подчеркивает, что показала ему на карте правильную страну.

В свою очередь, госсекретарь США назвал поведение Келли нарушением "основных правил журналистики и приличий". "СМИ сошли с ума в своем стремлении нанести вред президенту Трампу и его администрации", - отмечается в заявлении Помпео. Он резюмировал, что его не удивляет, "недоверие американского народа многим в СМИ", обвинив журналистов в заангажированности и "отсутствии честности".

Сенаторы напомнили Помпео о профессионализме

Слова главы Госдепартамента вызвали критику в рядах демократов в Сенате США. Сенаторы Тимоти Кейн и Роберт Менендез направили Помпео письмо, напомнив ему об угрозах, которым подвергаются журналисты. Репортеры "во всем мире оказываются из-за своей деятельности за решеткой, их убивают, как в случае с Джамалем Хашогги", подчеркнули Кейн и Менендез. Они назвали высказывания Помпео в отношении СМИ "оскорбительными, презрительными и недостойными поста государственного секретаря", напомнив, что даже на нежелательные вопросы нужно отвечать с уважением.

Увольнение посла США в Украине

Мари Йованович была уволена с должности посла США в Киеве в конце мая 2019 года без объяснения причин. Позднее она давала показания в Палате представителей Конгресса США в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа. Тогда экс-посол Соединенных Штатов заявила, что глава государства лично добивался ее отставки. По словам Йованович, еще в марте ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года.

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

