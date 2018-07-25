Госсекретарь США рассказал о деталях встречи Трампа и Путина

США по-прежнему не признают российскую аннексию Крыма. Россия должна освободить территорию украинского полуострова, заявил в среду, 25 июля, госсекретарь США Майк Помпео во время слушаний в комитете Сената США по международным отношениям, отвечая на вопросы сенаторов о деталях переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

По словам Помпео, "в Хельсинки мы постарались выяснить, заинтересована ли Россия в улучшении отношений… Мы защищали основополагающие стратегические интересы Америки в Сирии и Украине". Он отметил, что США придерживаются принципа территориальной целостности Украины, а территории на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты сражаются с правительственными силами, с американской точки зрения все также принадлежат Украине.

В Хельсинки Трамп и Путин договорились активизировать контакты для борьбы с терроризмом на уровне консультаций между экспертами, дипломатами и представителями вооруженных сил, сообщил Помпео. Кроме того, по его словам, речь шла о созыве рабочих групп, куда должны войти высокопоставленные представители экономической сферы. Санкции США в отношении РФ не обсуждались, указал глава Госдепартамента.

Трамп и Путин не заключали секретных договоренностей

Среди других тем президенты затронули возможное политическое решение конфликта в Сирии и проблемы безопасности Израиля. Трамп и Путин не давали друг другу обещаний и не заключали никаких секретных договоренностей, в том числе по поводу Украины, подчеркнул госсекретарь.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. После этого администрация президента США подверглась критике со стороны Конгресса в связи с тем, что остались неясны детали переговоров Трампа и Путина. Трампа также упрекали в том, что он не затронул вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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