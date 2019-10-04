 Госсекретарь США выступил за антикоррупционное расследование в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2019

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Мир

Госсекретарь США выступил за антикоррупционное расследование в Украине

Проверка фактов коррупции необходима для защиты американской демократии, отметил госсекретарь США Майкл Помпео. При этом он подчеркнул, что будет содействовать расследованию Конгресса разговора Трампа и Зеленского.

Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал разумным требование Белого дома к Украине расследовать факты коррупции. Он сделал это заявление на пресс-конференции в субботу, 5 октября.

"Мы пытаемся сформировать в Украине обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства. Расследование фактов коррупции необходимо для защиты американской демократии, правильного расходования средств, выделяемых США", - сказал Помпео.

Контекст

Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)

Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн. (26.09.2019)

Агентство AP отмечает, что расследование, о котором заявил Помпео, касается и Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании "Бурисма".

Помпео сотрудничает с Конгрессом

Майкл Помпео также заявил, что Госдепартамент США передал в Палату представителей Конгресса ответ на запрос документов, касающихся телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - подчеркнул Помпео. Однако он не раскрыл содержание письма.

Президента США обвиняют в том, что в разговоре с Зеленским он побуждал последнего начать расследование в отношении главного предполагаемого соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США - бывшего вице-президента Джо Байдена с целью раздобыть компромат на него. Таким образом он мог злоупотреблять своей должностью, чтобы повлиять на выборы, уверены демократы.

Импичмент считается маловероятным, поскольку в Сенате у демократов нет большинства. Сам Трамп называет импичмент против него "попыткой путча".

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