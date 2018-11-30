 Госсекретарь США взял под защиту саудовского принца в деле об убийстве Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Госсекретарь США взял под защиту саудовского принца в деле об убийстве Хашогги

Прямых доказательств причастности саудовского наследного принца к убийству Джамаля Хашогги нет, заявил госсекретарь США. ЦРУ считает весьма вероятным, что именно принц Сальман заказал убийство турецкого журналиста.

Майк Помпео на саммите в Буэнос-Айресе

Майк Помпео на саммите в Буэнос-Айресе

Американские спецслужбы не располагают доказательствами того, то наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальван причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на полях саммита стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в субботу, 1 декабря.

"Я прочитал всю информацию спецслужб, находящуюся в распоряжении администрации США. Прямых доказательств причастности Сальмана к убийству Джамаля Хашогги нет", - сказал он. Принца Сальмана подозревают в том, что он знал об убийстео Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле и даже, возможно, заказал это преступление.

Президент США Дональд Трамп недавно дал понять, что причастность кронпринца не исключена, однако из-за этого он не намерен ставить под угрозу партнерство и многомиллиардный бизнес с Саудовской Аравией в сфере поставки вооружений.

Контекст

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге. (21.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Косвенные улики

Между тем газета The Wall Street Journal 1 декабря сообщила, что ЦРУ со средней до высокой степени вероятности считает, что Сальман, "по всей видимости" заказал убийство Хашогги, однако, признает, что прямых доказательств того, что наследный принц отдал такой приказ, нет. При этом издание ссылается на документы ЦРУ, которые еще не опубликованы.

В этих документах, в частности, говорится, что за несколько часов до убийства Хашогги Сальман направил не менее 11 электронных сообщений команде его киллеров. Из документов следует, что эти сообщения были адресованы Сауду аль-Кахтани, который возглавлял спецгруппу из 15 человек. Содержание посланий, однако, неизвестно.

В документах ЦРУ также отмечается, что еще в августе принц Сальман говорил своим партнерам, что если не удастся убедить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию, то "возможно, мы сможем заманить его где-то за пределами Саудовской Аравии и принять меры". Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 03:33
Now live
03:33 мин

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение? (19.10.2018)

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение? (19.10.2018)  

Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости  

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Также по теме

Mohammed bin Salman Al Saud Kronprinz Saudi-Arabien

ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги 17.11.2018

Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post.

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

Эр-Рияд отверг обвинения в причастности кронпринца к убийству Хашогги 20.11.2018

Информация о том, что Мухаммед бен Сальман мог быть заказчиком убийства Джамаля Хашогги, "абсолютно неверна", заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Japan Besuch Mike Pence, US-Vizepräsident

США обещают привлечь к ответу заказчиков убийства Хашогги 17.11.2018

Вице-президент США Майк Пенс назвал убийство Хашогги жестоким преступлением и нападением на свободную прессу. ЦРУ и Саудовская Аравия расходятся во мнениях по поводу того, кто заказал преступление.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин может простить Трампа, чтобы ударить по Порошенко  

Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису  

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно