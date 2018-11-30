Госсекретарь США взял под защиту саудовского принца в деле об убийстве Хашогги

Американские спецслужбы не располагают доказательствами того, то наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальван причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на полях саммита стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в субботу, 1 декабря.

"Я прочитал всю информацию спецслужб, находящуюся в распоряжении администрации США. Прямых доказательств причастности Сальмана к убийству Джамаля Хашогги нет", - сказал он. Принца Сальмана подозревают в том, что он знал об убийстео Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле и даже, возможно, заказал это преступление.

Президент США Дональд Трамп недавно дал понять, что причастность кронпринца не исключена, однако из-за этого он не намерен ставить под угрозу партнерство и многомиллиардный бизнес с Саудовской Аравией в сфере поставки вооружений.

Косвенные улики

Между тем газета The Wall Street Journal 1 декабря сообщила, что ЦРУ со средней до высокой степени вероятности считает, что Сальман, "по всей видимости" заказал убийство Хашогги, однако, признает, что прямых доказательств того, что наследный принц отдал такой приказ, нет. При этом издание ссылается на документы ЦРУ, которые еще не опубликованы.

В этих документах, в частности, говорится, что за несколько часов до убийства Хашогги Сальман направил не менее 11 электронных сообщений команде его киллеров. Из документов следует, что эти сообщения были адресованы Сауду аль-Кахтани, который возглавлял спецгруппу из 15 человек. Содержание посланий, однако, неизвестно.

В документах ЦРУ также отмечается, что еще в августе принц Сальман говорил своим партнерам, что если не удастся убедить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию, то "возможно, мы сможем заманить его где-то за пределами Саудовской Аравии и принять меры". Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле.

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