 Госдума утвердила пакет поправок к Конституции РФ | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2020

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Россия

Госдума утвердила пакет поправок к Конституции РФ

Закон принят в третьем, окончательном чтении.

Владимир Путин в Госдуме РФ, 10 марта 2020 года

Владимир Путин в Госдуме РФ, 10 марта 2020 года

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном  заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Закон поддержали 383 депутата, 43 при голосовании воздержались. Против принятия закон не было подано ни одного голоса.

В сообщении Госдумы отдельно отмечается, что накануне, по инициативе депутата Валентины Терешковой, российский парламент выступил за обнуление президентских сроков для Владимира Путина."Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

В тексте также указывается, что днем общероссийского голосования объявляется 22 апреля 2020 года. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. "После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в конституцию, президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу", - указывает пресс-служба.

Правозащитники заявили об "антиконституционном перевороте"

Накануне российские правозащитники в открытом обращении призвали остановить процесс внесения поправок в конституцию. Авторы назвали его антиконституционным переворотом, поскольку поправки "разрушат целостность и внутреннюю логику конституции".

Подписи под документом поставили, в том числе глава организации "За права человека" Лев Пономарев, член совета по правам человека при президенте Наталия Евдокимова, сопредседатель МХГ Валерий Борщев, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Накануне вечером в Москве у памятника князю Владимиру возле Кремля прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков для Владимира Путина. 

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  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

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    Наше имя - Борис Немцов

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  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

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    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

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    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 15:45

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