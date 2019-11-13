 Госдума РФ приняла закон о признании граждан ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

Госдума РФ приняла закон о признании граждан "иноагентами"

Депутаты Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц "иностранными агентами".

Здание Госдумы

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц "иностранными агентами". Законодательную инициативу в четверг, 21 ноября, поддержали 311 депутатов из 315 участвовавших в голосовании. Против не выступил никто, четыре парламентария воздержались.

Контекст

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"Левада-центр" - серьезная исследовательская организация. С этим Кремль готов мириться, а вот с независимостью социологов - нет. Отныне существование центра находится под угрозой, отмечает Райнхард Фезер. (07.09.2016)

Двумя днями ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки в законопроект о СМИ - "иностранных агентах" во втором чтении. Нововведения предполагают, что физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента" наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

Статус "иноагента" будут присваивать по согласованию с МИД и Минюстом

Издания, уже состоящие в реестре "иноагентов", должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом". Председатель комитета Леонид Левин пообещал, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Статус "иностранного агента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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