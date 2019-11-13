Госдума РФ одобрила законопроект о физлицах-"иноагентах" во втором чтении

Нововведения расширяют понятие "СМИ - иностранный агент" и включают в него физических лиц. Профильный комитет Госдумы почти единогласно поддержал поправки. Дата третьего чтения пока не определена.
Комитет Государственной думы РФ по информационной политике во вторник, 19 ноября, одобрил поправки в законопроект о СМИ - "иностранных агентах" во втором чтении. За их принятие проголосовали 337 парламентариев, еще один воздержался. Документ должен пройти третье чтение, однако его дата на данный момент не определена, говорится в карточке законопроекта. Ранее сообщалось, что третье чтение закона может состояться 21 ноября.
Нововведения предполагают, что физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента" наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.
Издания, уже состоящие в реестре "иноагентов", должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом".
По словам председателя комитета Леонида Левина, закон не будет использован против блогеров и публицистов. Признаки организаций и физлиц, выполняющих функции "иноагентов" в сфере СМИ, уточнят законодательно, отметил ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В реестре "иноагентов" - более 70 организаций
В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.
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