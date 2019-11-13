 Госдума РФ одобрила законопроект о физлицах-″иноагентах″ во втором чтении | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2019

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Россия

Госдума РФ одобрила законопроект о физлицах-"иноагентах" во втором чтении

Нововведения расширяют понятие "СМИ - иностранный агент" и включают в него физических лиц. Профильный комитет Госдумы почти единогласно поддержал поправки. Дата третьего чтения пока не определена.

Здание Госдумы РФ на улице Охотный Ряд в Москве

Комитет Государственной думы РФ по информационной политике во вторник, 19 ноября, одобрил поправки в законопроект о СМИ - "иностранных агентах" во втором чтении. За их принятие проголосовали 337 парламентариев, еще один воздержался. Документ должен пройти третье чтение, однако его дата на данный момент не определена, говорится в карточке законопроекта. Ранее сообщалось, что третье чтение закона может состояться 21 ноября.

Нововведения предполагают, что физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента" наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

Издания, уже состоящие в реестре "иноагентов", должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом".

Контекст

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По словам председателя комитета Леонида Левина, закон не будет использован против блогеров и публицистов. Признаки организаций и физлиц, выполняющих функции "иноагентов" в сфере СМИ, уточнят законодательно, отметил ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В реестре "иноагентов" - более 70 организаций

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Карточка законопроекта на сайте Госдумы РФ

Реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента"

Аудио- и видеофайлы по теме

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных  

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