 Госдума решила не направлять делегацию в ПАСЕ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.01.2019

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Россия

Госдума решила не направлять делегацию в ПАСЕ

Большинство фракций нижней палаты российского парламента проголосовали против возобновления участия делегации РФ в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зал заседаний Госдумы РФ

Зал заседаний Госдумы РФ (фото из архива)

В 2019 году, как и в прошедшие годы, Россия не будет направлять делегацию для участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В четверг, 17 января, депутаты всех четырех фракций Госдумы выступили против возвращения к работе ПАСЕ.

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"Никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", - говорится в заявлении, принятом на пленарном заседании.

Причина конфликта - санкции ПАСЕ из-за аннексии Крыма 

По мнению депутатов, ПАСЕ "грубо нарушила" права РФ как члена Совета Европы, лишив российскую делегацию права голоса.

РФ конфликтует с Советом Европы с тех пор, как ПАСЕ весной 2014 года постановила ввести санкции против России из-за аннексии Крыма. В результате 18 российских представителей потеряли право голоса и были отстранены от работы некоторых комитетах.

С тех пор российские депутаты в знак протеста стали бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, с июня 2017 года Москва приостановила уплату членских взносов в бюджет Совета Европы, составляющие 33 миллионов евро в год, что составляет 10 процентов всего бюджета организации.

В Совете Европы неоднократно подчеркивали, что выход РФ из работы организации наносит вред прежде всего делу защиты прав человека в этой стране.

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    Автор: Ирина Филатова


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