 Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции России | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2020

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Россия

Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции России

Законопроект о поправках к Основному закону РФ был принят единогласно. Второе чтение документа состоится 11 февраля.

Заседание Госдумы РФ

Депутаты российской Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, предложенный президентом страны Владимиром Путиным. В поддержку документа в четверг, 23 января, проголосовали 432 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было. Ранее о поддержке конституционных поправок объявили все думские фракции.

Контекст

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Представляя на пленарном заседании поправки к Конституции, официальный представитель президента, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников напомнил, что они будут вынесены на общероссийское голосование, порядок которого еще разрабатывается. Крашенинников отметил, что после принятия поправок потребуется внести изменения более чем в 30 федеральных законов и принять закон о Госсовете.

После голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что второе чтение законопроекта состоится 11 февраля.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил внести в Конституцию многочисленные поправки. В числе прочего он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России, ограничить приоритет международного права, принять положение о Госсовете и изменить численность судей Конституционного суда.

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    Автор: Наталья Позднякова


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