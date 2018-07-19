Госдума одобрила в первом чтении законопроект пенсионной реформы

Российские депутаты согласовали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
Большинство депутатов Госдумы РФ проголосовали в четверг, 19 июля, за принятие проекта пенсионной реформы. За выступили 328 депутатов, 104 проголосовали против. ЛДПР предлагала вынести документ на всенародное обсуждение после принятия в первом чтении, а КПРФ - организовать парламентские слушания, однако обе поправки были отклонены.
При этом Госдума решила продлить срок обсуждения законопроекта на месяц. Таким образом, поправки к проекту будут приниматься до 24 сентября.
В начале заседания депутаты КПРФ и "Справедливой России" предлагали снять с рассмотрения проект пенсионной реформы. Кроме того, представитель коммунистов хотел ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Ни одно из предложений не было принято. В ходе обсуждения депутаты ЛДПР также высказались против реформы.
В целом, оппозиционные парламентские партии выступили против реформы. Кроме того, на заседание не пришел заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк. По информации телеканала "Дождь", официально он взял больничный, однако на самом деле его отсутствие связано с тем, что он не хотел голосовать за пенсионную реформу.
Одиночные пикеты около Госдумы
Во время обсуждения перед зданием Госдумы были организованы одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Как сообщает "Интерфакс", в них участвовали несколько депутатов от КПРФ, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, представитель "Яблока" Сергей Митрохин, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.
Объявление о пенсионной реформе в день старта ЧМ-2018
Планы российского правительства о постепенном увеличении пенсионного возраста были озвучены премьер-министром Дмитрием Медведевым в день открытия ЧМ-2018, 14 июня.
Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года (сегодня в 60 и 55 лет, соответственно. - Ред.).
Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к акциям протеста в различных городах России и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ.
По данным фонда "Петербургская политика", 12 регионов отказались публично поддерживать реформу. Среди этих регионов - Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО.
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