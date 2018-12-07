Госдеп США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева

В Вашингтоне призвали власти РФ немедленно освободить 77-летнего лидера движения "За права человека" Льва Пономарева. Ранее Мосгорсуд сократил срок его ареста с 25 до 16 суток.
Госдепартамент США призвал российские власти выпустить на свободу исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева. "Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника, приговоренного к 16 дням ареста за распространение в соцсетях поста с призывом к мирному протесту", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Госдепа США в Twitter вечером 7 декабря.
Приговор за пост на Facebook о несогласованной акции
5 декабря Тверской районный суд Москвы приговорил Льва Пономарева к 25 суткам административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Поводом послужила запись Пономарева в Facebook, появившаяся после того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать", - написал правозащитник.
Адвокаты Пономарева подали апелляцию на приговор, а также обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. 7 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляцию и постановил снизить до 16 суток срок ареста. На дни ареста, в частности, запланированы шествие и митинг под названием "Марш за мир. Против насилия", проводимый объединившимися с правозащитниками либералами.
Жестокие условия содержания
В 12-местной камере спецприемника №1 ГУВД Москвы, куда Пономарева доставили сразу после оглашения приговора, тесно, "кровати неудачной конструкции" , питание - "слабенькое", сообщил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин, посетивший правозащитника. По его словам, Пономарев "испытывает серьезные страдания, и вряд ли это благополучно отразится на его состоянии здоровья". Лидер движения "За права человека" страдает от ишемической болезни сердца. Во время оглашения приговора 5 декабря адвокаты даже настаивали на том, чтобы перенести заседание в другой зал, так как в помещении было очень душно, и Пономарев плохо себя чувствовал.
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