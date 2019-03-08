 Госдеп США поддержит свободный интернет в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 09.03.2019

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Украина

Госдеп США поддержит свободный интернет в Украине

Вашингтон выделит до 1,18 млн долларов на реализацию лучшей программы по развитию свободы слова в украинском интернете.

Украинцы выступают за свободный интернет (май 2017 года)

Украинцы выступают за свободный интернет (май 2017 года)

Госдеп США объявил тендер для организаций, заинтересованных в развитии свободного интернета в Украине. Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 8 марта, на реализацию лучшей программы будет выделено от 500 000 до 1 180 500 долларов.

Контекст

Акция протеста против закона, позволяющего российскому сегменту интернета работать автономно от мировой сети, намечена на 10 марта. (06.03.2019)

Компания Facebook собирается ввести для ряда служб сквозное шифрование данных по примеру мессенджера WhatsApp. Об этом Марк Цукерберг сообщил в статье, опубликованной на его странице в соцсети. (07.03.2019)

В заявлении указано, в частности, что Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) в рамках национальной киберстратегии Соединенных Штатов Америки ставит себе целью продвижение открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также защиту прав и основных свобод человека и обеспечение свободного потока информации в онлайн-пространстве.

Акцент на поиск компромисса в ходе конфликта

Программа, претендующая на получение гранта, должна делать сильный акцент на проблеме нахождения компромисса и защите свободы слова во времена конфликтов. При этом особую роль должны играть темы самоцензуры и конфликта интересов национальной безопасности и свободы выражения в интернете, отмечается в документе.

Ожидается, что организации, победившие в тендере, будут названы в течение шести месяцев. С ними Государственный департамент США заключит контракт на реализацию их программы сроком от года до трех лет. 

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