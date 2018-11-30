 Госдеп США одобрил продажу Польше новых ракетных систем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2018

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Мир

Госдеп США одобрил продажу Польше новых ракетных систем

Польша планирует приобрести американские вооружения на общую сумму 655 млн долларов. Сделка не изменит баланс сил в восточноевропейском регионе, заверяют в Минобороны США.

Ракетно-артиллерийская система HIMARS на военных учениях в Эстонии, 2016 год

Ракетно-артиллерийская система HIMARS на военных учениях в Эстонии, 2016 год

Госдепартамент США принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Об этом сообщает в четверг, 29 ноября, Управление военного сотрудничества Минобороны США, которое уведомило о возможной продаже Конгресс США, направив ему необходимую документацию.

Контекст

Нигде в Европе не испытывают столь глубокую симпатию к Вашингтону, как в Варшаве. Польша собирается разместить на своей территории американскую военную базу и готова за это заплатить. (21.09.2018)

Экс-глава польского МИД Радослав Сикорский поддержал планы властей страны разместить на ее территории военную базу США и объяснил, почему Россия является угрозой для Польши. (10.10.2018)

Помимо систем HIMARS Польша намерена приобрести у США также 30 тактических ракетных комплексов ATACMS и в общей сложности 45 управляемых ракетных комплексов залпового огня M31 и M30A1. Общая сумма сделки оценивается в 655 млн долларов.

Усиление безопасности Польши - союзника США по НАТО - послужит поддержкой для внешней политики и национальной безопасности США и станет важным фактором для политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отмечается в заявлении американского ведомства. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, говорится в документе.

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    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


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Управление военного сотрудничества Минобороны США о планируемой продаже Польше ракетных систем

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